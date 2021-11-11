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遠傳電信獲「1111幸福企業」金獎、特別獎兩大殊榮

經濟日報 / 記者楊東庭/即時報導
遠傳電信是電信業者中唯一獲得「特別獎」殊榮的企業。圖/業者提供
遠傳電信是電信業者中唯一獲得「特別獎」殊榮的企業。圖/業者提供

1111人力銀行11日舉辦「2021幸福企業票選活動」頒獎典禮，遠傳電信（4904）經網路票選及專業評審團隊針對「員工幸福感」、「員工職場權益」、「員工職涯發展」及「企業社會責任」等四大指標進行評比，除榮獲幸福企業「金獎」外，在疫情期間對公益的參與及付出，更是電信業者中唯一獲得「特別獎」殊榮之企業。

推動多元化的員工溝通管道 關懷員工健康不打折

遠傳重視每位員工的聲音，強調平等、公開透明的企業溝通文化，每季舉辦員工溝通大會，透過現場直播讓每位員工都可參與，並開放線上互動平台Slido，讓員工自由提問，由總經理或高階主管直接現場回覆，建立即時的互動溝通模式。此外，每周發行內部《遠傳報馬仔》透過輕鬆有趣的報導，讓同仁了解公司大小事，並宣傳公司各種福利、好康資訊，提升員工內部凝聚力。此外，遠傳透過每年兩次的員工意見調查，了解同仁的心聲與想法，作為公司持續改進的依據。

五月疫情爆發初期，遠傳率先為每位員工投保法定傳染病住院醫療險，同時為感謝第一線門市同仁在疫情間的壓力與辛勞，特別發放門市員工防疫獎金，透過放寬遠距工作條件及教育訓練課程數位化，讓員工們能安心居家辦公，降低染疫風險。由於疫情期間大部分員工都在家工作，為了替員工打氣並聯絡感情，公司也推出各項創新的內部溝通活動，以及豐富的健康樂活線上講座，關懷員工身心健康的作為，不因疫情而打折！

友善舒適的辦公室環境 導入Teams 工作變得更聰明

近年行動辦公室趨勢正盛，遠傳已陸續將全台各大辦公據點改裝成Agile Office。辦公區設計成低矮隔板的開放式空間方便溝通，座椅也全面升級為人體工學椅及可自行調整高度的升降桌，Agile Office另設有舒適的公用休息區域，還提供電玩設備及按摩椅，讓員工在上班時間也可以適度放鬆，舒適的辦公環境讓同仁都讚譽有嘉。此外，遠傳導入Teams遠距協作平台，提倡實體加虛擬的混合辦公環境，因應數位化轉變的新職場環境，在不影響公司業務運作的前提下，提供「居家遠距工作」的模式，讓同仁可兼顧防疫與家庭照顧。

遠傳對實踐企業社會責任不遺餘力，長期關注兒少議題，與社會及環境共榮。疫情期間，為使偏遠地區及經濟弱勢的學童不因停課而中斷學習，遠傳秉持著企業社會責任，迅速贊助教育部一共35,000門上網吃到飽易付卡，並協助配送至教育部所指定之全台各縣市教育局。此外，遠傳長期合作的PaGamO平台，亦統籌相關線上學習課程，安排各項學科任務給停課的學生，提供數位素養及數位科技的跨領域學習內容，讓小朋友在停學期間免費使用及學習，因此獲得「1111幸福企業」特別獎的肯定！

遠傳積極深化 5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網) 相關應用，今年持續針對「大人物」等 5G 新經濟領域人才擴大團隊進行徵才，想加入人人稱羨的幸福團隊就是現在！

遠傳電信 疫情 教育部

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