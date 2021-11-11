成功大學迎90週年慶 頒名譽博士予台達電執行長鄭平

國立成功大學今（11）日舉行九十周年校慶系列活動之名譽博士學位頒贈典禮，由成功大學校長蘇慧貞授予台達電子（2308）執行長鄭平名譽工學博士學位，表彰其以創新研發之力，帶領台達電子代表臺灣產業承諾世界永續發展之未來。

鄭平執行長經營績效卓著，任內除帶領台達營收穩定成長、市值成長三倍，品牌價值亦逐年提升達到2020年的3.31億美元。並且主導台達轉型進入工業品牌領域，整合事業群面向深具潛力的關鍵市場，同步垂直與水平整合組織資源，提供完整解決方案。

成大校長蘇慧貞表示，成功大學是全台灣最早宣示以實現全球永續發展指標SDG為校務發展策略的學校，也積極與產業合作，將研究成果落實實踐。鄭平執行長與台達除推動環保節能不遺餘力，更積極落實 ESG。希望之後成大、台達繼續攜手，探索如何從學術場域產生更大社會貢獻，成為世界相信的的力量。

台達執行長鄭平在致詞中表示，十分感謝成大對台達經營績效的肯定，成大的學術能量與實力有口皆碑，今日成為成大校友備感榮幸。台達20年前就在成大設立了李國鼎科技講座，這些年來台達跟成大進行了非常多的合作，除了產學聯合研發之外，包括設立講座以獎勵先端研發計畫、設立產碩專班及泰國泰達電子的國際人才專案、設立新領域學院並捐建教學大樓等。在在都強化了雙方緊密的合作，也讓台達在先進研發的道路上因為擁有傑出夥伴，腳步更加穩健。成大多年來培養了許多傑出人才，其中在台達服務的成大校友同仁占比為國內各校最高，並且表現優異，這對台達近年來的轉型與成長都是很重要的後盾。

台達與成大早在2009年即開始共同執行為期10年的「成大台達聯合研發計畫」，此計畫為成大和產業界第一件「關鍵投資研發（matching fund）」的產學合作；2020 年，台達與成大共同成立先進技術研究中心，台達除提供實驗設備外，研發人員及工程師也進駐成大，與電資學院、工學院共同研發具產業價值的先進運動控制及品質診斷等軟硬體科技，共同扮演全球工業先進技術的關鍵角色。

頒授典禮現場，成大105學年度名譽博士旺宏電子（2337）董事長吳敏求親自與會，此外，成大副校長蘇芳慶、副校長賴明德、副校長陳玉女、副校長李俊璋、教務長王育民、電資學院暨敏求智慧運算學院院長詹寶珠等師長，以及台達電子董事長海英俊、副董事長柯子興、永續長周志宏、人資長陳啟禎、資通訊事業群總經理鄭安、機電事業群總經理劉佳容等經營團隊成員皆出席觀禮。