安馳前三季營收獲利 超越去年全年水準

安馳科技（3528）今（11）日公告前三季財報及10月營收。安馳前三季營收為新台幣47.96億元，較去年同期增加25.57％，稅後淨利為2.23億元，每股稅後盈餘（EPS）達3.4元，均超越去年全年表現，並分別較去年同期大幅成長31.89％與31.78％。

安馳今年前三季獲利超越去年全年營運水準，主要在於公司今年前三季高階整合方案出貨比重明顯提升，加上公司費用控管得宜，前三季營業費用率較去年同期減少0.61個百分點。從應用端來看，今年前三季半導體高階製程用的自動化測試機台及IC驗證平台及出貨量成長最為明顯，另雲端邊緣運算、5G高速傳輸，國防航太及工控自動化等相關整合方案出貨量亦持續提升。

安馳表示，今年前三季ADI產品線出貨量成長幅度最為明顯，年增率近4成，主要在於全球疫情推動遠距經濟及智慧工廠快速發展，客戶在工控自動化設備需求大增，公司今年推出的ADI人工智慧物聯網（AIoT）整合方案出貨量明顯提升。而今年新開發的產品震動監控系統（Condition-based Monitoring；CbM）、智慧工廠監控系統及國防相位雷達等新興應用整合方案，目前均進入產品終端驗證階段，明年第一季可望放量出貨。

安馳10月營收為5.89億元，創歷年同期新高，且較去年同期增加48.46％，主要在於Xilinx的IC驗證平台及客製化高階整合方案產品出貨量大幅增加。公司對未來展望維持樂觀審慎態度，主要在於遠距經濟及智慧工廠的中長期發展趨勢確立，帶動公司雲端邊緣運算整合、人工智慧物聯網（AIoT）、以及5G傳輸等三大主流新興應用方案需求持續成長，公司整體營運可望維持穩健的成長動能。