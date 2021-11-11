和碩擁抱元宇宙 總經理廖賜政：已布局5-6年

iPhone代工大廠和碩（4938）今（11）日舉辦法說會，對於元宇宙，和碩總經理暨執行長廖賜政表示，公司布局元宇宙已經有五到六年的時間，「不是才剛進來的大學生」，在累積一定基礎下，元宇宙的產業起飛對和碩是有相當幫助。

廖賜政說明，除了元宇宙的產品，其實相關應用還有工業方面的需求，比如說在疫情期間，由於機器設備供應商沒辦法來台灣指導進駐，台積電（2330）為了能順利引進機器設備，因此由遠端工程師教導運作，如此一來能縮短開廠時間，看好未來相關應用會因為疫情關係帶來更多機會。

他進一步表示，工業應用不只是在半導體，也可普遍應用在電梯維修，「只要帶有這裝置，不用帶手冊，工程師遠端告訴執行的人就能做機器維修」，這部分元宇宙應用從商業跨到工業等所有層面，優勢是可以即時聯絡，且由後台、後端來控制，不用人親自到現場，能節省人力、時間，是很大的商機。

和碩公布10月合併營收1,379.87億元，月減7.4%，也比去年同期退0.1%，呈現雙減，對於10月營收下滑，和碩表示，主要因為9月基期較高，10月三大產品線出貨都略微下滑。法人則認為，主要原因應與零組件缺料影響新iPhone出貨有關。和碩累計前十月合併營收9,496.89億元，年減12.1%。

據悉，和碩10月營收處於2018年以來同期新低水位，法人指出，去年因應疫期影響，全世界多數人都在家工作與上課，帶動筆電出貨增長，和碩去年第三季筆電出貨超過3百萬台，但今年第3季預估僅逾260萬台，加上手機等消費性產品需求放緩，也使得旺季業績表現平平。