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Appier國際市場佈局有成 繳出營收新高、調高財測成績

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

本土出身的AI行銷業者沛星互動科技（Appier）今天公布第3季的財務數字，疫情催化企業數位轉型，Appier在本季繳出客戶淨增加、營收數字都創新高，同時也創下第一次單季獲利的紀錄。Appier執行長游直翰表示，今年第二度調高營收目標，從原本的109億日圓調高到117億日圓後，今天再調高到123億日圓，增幅達5.5%。

游直翰表示，本季的企業轉型更加積極，有效帶動營收增長。第3季營收年增50%，達到32億日圓的歷史新高，也讓公司首次全季EBITDA利潤利首度轉正，年增了16%。

游直翰表示，去年底進軍美國市場有成，僅占約1%營收，但本季已經增加到3%，偏重當地的品牌、垂直電商，部分大型遊戲業者。另外，中國大陸地區部分網路企業開始進軍海外，Appier也掌握到這些企業的「出海商機」。

今年起因為蘋果改變隱私權政策，讓許多數據企業因此失去不少第三方數據（透過平台業者購買的數據）。游直翰說，Appier利用客戶給予更多第一方數據（自有數據），機器學習之下對消費者輪廓的理解更多，用以改進預測用戶標籤，預測客戶更多行為，予以精確行銷。

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