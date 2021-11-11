笙泉產品轉型有成 明年產能支援增

微控制器（MCU）廠笙泉（3122）今年業績已篤定創歷史新高。該公司董事長溫國良表示，產品轉型成功後，布局效益開始發酵，步入正向循環，期望2022年也以正向的成績回饋給投資人，明年的產能支援也希望能增加三成。

笙泉第3季合併營收為2.29億元，季增24.2％、年增84.9％，歸屬母公司業主淨利為4.958.1萬元，季增76.3％、年增19.4倍，每股純益為1.3元。

笙泉累計前三季合併營收為5.5億元，年增65.7％，歸屬母公司業主淨利為8,208.6萬元，表現明顯優於比去年同期的虧損狀態，每股純益為2.14元。

同時，笙泉累計前10月合併營收為6.33億元，年增64.8％，已超過2016年的全年業績歷史高點，今年營收表現已篤定將改寫新猷。

展望第4季，笙泉審慎樂觀以待。同時，法人認為，該公司在成功轉型為以工控產品為主力的MCU廠之後，明年業績還有機會持續增長二到四成。

笙泉今年所獲產能支援，大約比去年增加25％至30％，至於價格方面，依照產品線不同，漲幅約從一成多到三成不等。