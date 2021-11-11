遠傳攜手兆豐票券、國際票券 發行永續金融商品

遠傳（4904）持續投入永續經營，今（11）日宣布與兆豐票券、國際票券，分別簽署三年期、新台幣20億元的「永續指數連結商業本票」，利率將與遠傳永續經營成效結合，逐年檢核。

這是繼遠傳今年5月與玉山銀行簽署全台首件三年固定利率「永續指數連結商業本票」後，再度與金融業合作發行「永續指數連結免保證循環發行商業本票（FRCP）」。展現追求營收成長的同時，兼顧企業社會責任，期能帶動更多投資者共同推動環境永續發展。

永續金融為近年來全球推動永續發展的重要力量，氣候變遷、疫情因素帶動國際機構投資人更注重企業的ESG（環境、社會、治理）績效，列入投資衡量的重點指標。企業發行永續金融商品除了需具備健全的財務體質，更必須擁有良好的永續經營實績、並訂立完善的ESG長期發展目標。遠傳能在短時間內推出三檔永續金融商品，除了歸功於長期將永續發展列入核心營運策略，健全的財務結構、積極投入社會共好屢獲各界肯定都是重要因素。

身為資通訊領導品牌及永續標竿企業，遠傳長期響應聯合國SDGs(Sustainable Development Gaols)永續發展目標，運用「遠傳5G大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)、雲端、資安技術力，發展經濟、社會、環境等不同面向創新專案，深化5G垂直應用，致力打造全台首創「5G遠距診療」等兼具社會福祉及經濟商轉的服務模式，消弭城鄉醫療資源差距，為台灣永續發展善盡一份心力。