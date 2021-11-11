快訊

高雄城中城遭祝融可能闢成公園 地主錯愕：市長應不會這樣蠻橫

美如何整體嚇阻中共武力犯台？專家：先進鷹眼成首需

全球首創！台灣大攜凱擘大寬頻 雲端遊戲進入有線電視戶

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台 (下簡稱GeForce NOW)正式上線一周年之際，台灣大哥大（3045）宣布聯手凱擘大寬頻，以全球首創、透過數位有線電視A1 Box開放平台將雲端遊戲帶入家戶的全新商業模式，開創遊戲產業新局。自即(11)日起玩家們只要新申辦或打開家中的凱擘大寬頻A1 Box，透過電視專屬通道申請，免下載、免安裝，即刻暢玩GeForce NOW上千款遊戲，不受螢幕大小、形式或平台等限制，打造最完美的跨螢遊戲體驗。

台灣大哥大總經理林之晨表示，5G時代娛樂形態正經歷巨幅改變。遊戲在過程中，將從下載進化為串流，也就是所謂雲端遊戲。台灣大與NVIDIA合作研發的GeForce NOW上線後持續成長，累積會員已超過十萬，每月平均遊玩時間穩定成長。

林之晨也指出，在GeForce NOW於台灣上市一週年的此刻，台灣大宣布與凱擘大寬頻聯手，透過A1 Box的再進化，讓玩家可以在自己家裡的數位有線電視，透過50吋、甚至80吋大螢幕上，暢玩雲端遊戲帶來的3A大作，加上立體聲環繞音響，感受極致的視聽震撼，完全不用購買昂貴顯卡、下載安裝、等待更新、擔心硬體規格或容量不足，還可以隨時轉換到筆電、平板、手機上繼續玩。這個合作開啓台灣雲端遊戲進駐電視大螢幕的新時代，同時展現台灣大與凱擘聯手研發超5G應用的實力。

台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君指出，GeForce NOW降低遊戲入門的硬體門檻，擴大高階遊戲的普及率，對於產業生態帶來極大的變革與驅動力，目前平台支援的遊戲數量已超過千款。為了讓家戶玩家都能體驗GeForce NOW的魅力，台灣大與凱擘大寬頻升級影音串流低延遲技術，再結合既有優質的光纖上網服務，讓凱擘A1 Box成為台灣率先通過NVIDIA認證的本土數位視訊平台。玩家只要開啟電視，就能透過大螢幕暢玩精彩刺激的雲端串流遊戲，所有遊戲不僅免下載、免安裝，還可跨裝置、跨平台體驗。

延伸閱讀

蘋果第6代iPad mini來了 台灣大專案價0元帶回家

台灣大打造最狂雙11優惠 狂送momo幣

Disney+登台 結盟台灣大凱擘

金鐘獲10項大獎 台灣大林之晨：加倍投資台灣影視

相關新聞

台積電拍板日本、高雄設廠 外資曝「最大亮點」估三星面臨掉單危機

台積電在昨（10）日拍板前進日本與高雄設廠，儘管並不是前所未聞的新聞，但仍造成投資人廣泛的討論。

華邦電：利基型記憶體明年價格平穩 不比今年差

華邦電10月營收新台幣88.29億元，自9月的91.08億元高點滑落約3%。華邦電表示，短期利基型記憶體客戶調節庫存，不...

美中科技競爭 法人看好台IC設計業可得利

看好5G、AI、物聯網及電動車等領域飛速發展將為科技產業帶來結構性改變，瀚亞投資表示，這不僅為半導體晶片銷售帶來倍數增長...

第3季記憶體價跌 模組廠業績紛滑落

今年第3季記憶體價格出現下跌，使得記憶體模組廠近日公布的第3季業績紛紛反應大幅回跌，包括威剛（3260）單季獲利較上季大...

真幸福！ASML固定分紅五個月 每周一天在家工作

真的好幸福！高薪、福利成搶才利器。半導體大廠台灣艾司摩爾（ASML）不僅保障底薪14個月，以及5個月的固定分紅，還有每年...

林智堅產業請益之旅 訪緯創資通雲端伺服供應商

新竹市是全世界半導體重要聚落所在，為促進產業發展，市長林智堅參訪全球最大雲端伺服供應商「緯創資通」內湖總部，拜訪董事長林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。