全球首創！台灣大攜凱擘大寬頻 雲端遊戲進入有線電視戶

「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台 (下簡稱GeForce NOW)正式上線一周年之際，台灣大哥大（3045）宣布聯手凱擘大寬頻，以全球首創、透過數位有線電視A1 Box開放平台將雲端遊戲帶入家戶的全新商業模式，開創遊戲產業新局。自即(11)日起玩家們只要新申辦或打開家中的凱擘大寬頻A1 Box，透過電視專屬通道申請，免下載、免安裝，即刻暢玩GeForce NOW上千款遊戲，不受螢幕大小、形式或平台等限制，打造最完美的跨螢遊戲體驗。

台灣大哥大總經理林之晨表示，5G時代娛樂形態正經歷巨幅改變。遊戲在過程中，將從下載進化為串流，也就是所謂雲端遊戲。台灣大與NVIDIA合作研發的GeForce NOW上線後持續成長，累積會員已超過十萬，每月平均遊玩時間穩定成長。

林之晨也指出，在GeForce NOW於台灣上市一週年的此刻，台灣大宣布與凱擘大寬頻聯手，透過A1 Box的再進化，讓玩家可以在自己家裡的數位有線電視，透過50吋、甚至80吋大螢幕上，暢玩雲端遊戲帶來的3A大作，加上立體聲環繞音響，感受極致的視聽震撼，完全不用購買昂貴顯卡、下載安裝、等待更新、擔心硬體規格或容量不足，還可以隨時轉換到筆電、平板、手機上繼續玩。這個合作開啓台灣雲端遊戲進駐電視大螢幕的新時代，同時展現台灣大與凱擘聯手研發超5G應用的實力。

台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君指出，GeForce NOW降低遊戲入門的硬體門檻，擴大高階遊戲的普及率，對於產業生態帶來極大的變革與驅動力，目前平台支援的遊戲數量已超過千款。為了讓家戶玩家都能體驗GeForce NOW的魅力，台灣大與凱擘大寬頻升級影音串流低延遲技術，再結合既有優質的光纖上網服務，讓凱擘A1 Box成為台灣率先通過NVIDIA認證的本土數位視訊平台。玩家只要開啟電視，就能透過大螢幕暢玩精彩刺激的雲端串流遊戲，所有遊戲不僅免下載、免安裝，還可跨裝置、跨平台體驗。