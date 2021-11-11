鴻海耗資2.3億美元買下Lordstown俄亥俄州廠房

鴻海與美國商用電動輕卡供應商Lordstown Motors的合作案，今晨拍板，正式簽署俄亥俄州Lordstown廠房最終資產購買協議。

鴻海在今年9月30日與Lordstown簽訂原則協議（AIP），雙方將在俄亥俄州Lordstown的現有生產和裝配廠，共同推動Lordstown Motors的電動車項目；而在簽訂原則協議後，鴻海隨即以每股6.8983美元的價格，向Lordstown Motors認購約5,000萬美元的普通股股份。

在最終拍板的資產購買協議（APA）中，雙方也針對交易做出規劃細節，首先，在廠房設備方面，Lordstown以2.3億美元出售Lordstown廠房與設備予鴻海，但不包括輪轂電機裝配線、電池模塊和電池包資產，而鴻海則同意在11月18日之前先支付頭期款一億美元，並在2022年2月1日以及4月15日之前各支付5000萬美元，餘額3000萬美元則預計在交割日支付。

在代工規劃方面，鴻海將為Lordstown Endurance電動皮卡車款代工，這份代工製造協議預計在2022年4月30日前完成簽署。

雙方將規劃簽署一份合資協議，以MIH電動車開放平台為基礎，設計開發以全球市場為目標的商用電動車，Lordstown、鴻海將分別擁有在北美、國際市場新電動車的銷售權。

另外，鴻海也將於交割日獲得170萬股Lordstown Motors普通股認股權，每股認股權價格為10.50美元。

本次資產採購交易的完成，必須包括簽訂代工製造協議、獲得監管單位批准、並符合其他相關交割條件。

鴻海集團劉揚偉董事長表示，此次合作象徵著鴻海與Lordstown Motors未來將能整合雙方資源優勢，把俄亥俄州發展成為鴻海在北美洲最重要的電動車製造和研發樞紐，鴻海會注入資通訊產業的軟硬體能力，結合在地夥伴的豐富汽車產業經驗，為客戶提供更即時、更高效的電動車。Lordstown Motors執行長 Daniel Ninivaggi表示，認同鴻海的電動車策略，並期待未來雙方進入實質合作。

鴻海本次建立起的合作夥伴關係，將加速擴大廠房的生產規模，占地640英畝、以及620萬平方英尺樓地板面積的Lordstown廠房，將從北美最大的內燃機汽車工廠之一，轉變為先進的電動車製造工廠。鴻海有極大機會可以讓廠房充分運用，日前也已宣布 Fisker 的PEAR 專案將在Lordstown工廠生產。

Lordstown Motors 和其他在該工廠生產車輛的品牌商都將受益於產能利用率的提高、共用零組件、並且分攤成本。運用共享的生產空間以及MIH開放平台優勢，將能為更小型、更專業的電動車廠提供規模優勢，而這些效益在過去都必須是大型、完全整合的車廠才能享有的。

最後，與鴻海的合作可望讓Lordstown Motors能顯著降低其原材料、零組件和其他成本。鴻海將憑藉採購能力、供應鏈網絡和物流能力，大幅改善車輛生產成本，降低供應鏈風險。Lordstown Motors也能運用鴻海在軟硬體整合的優勢，特別是鴻海跨國的電子製造經驗，這對未來發展電動車至關重要。