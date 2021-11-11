工研院：今年台零組件暨顯示器產值2.5兆元 年增19.3%

工研院業科技國際策略發展所舉辦「眺望～2022產業發展趨勢」研討會，今（11）日上午登場的是零組件與顯示器場次，探討主題為「XFH應用場域轉移之零組件商機與挑戰」。工研院預估，2021年台灣零組件暨顯示器產業產值為新台幣2.5兆元，成長率高達19.3%，新應用帶動零組件產值持續成長，但也面臨如限電、淨零碳排、缺貨等議題造成全球零組件供應鏈重整。

工研院產科國際所經理董鍾明針對零組件產業進行觀測，指出2021年我國零組件暨顯示器產業因受到終端系統產品出貨回溫，以及高階產品出貨比重增加的因素下，2021年度產值較前一年大幅成長至新台幣2.5兆元。而未來隨著生活習性轉變，科技應用場域的轉換已然發生，以「家」為出發點的概念衍生了許多既有應用的變型與進化，包括通訊、工作、運動、甚至移動空間。以家為場域的新應用型態帶給了消費者全新的體驗感受，而背後也帶來各式電子零組件之規格升級及市場商機，惟部分零組件2022年面臨平均單價下滑的壓力，因此個別零組件次產業表現有所差異，整體零組件暨顯示器產業產業產值將力保新台幣2.5兆元關卡。

然而，近年來全球零組件產業也面臨產業外部劇烈環境變化，首先全球產業正面臨近十年來最大的產業秩序重新定義，在地供應衝擊全球化的營運模式，供應鏈正悄悄進行裂解及重整。雖然在分工體系下，台灣無法掌握整個供應鏈的完全自主性，但建議需透過與國外大廠的在地合作，仍能提高供應鏈的自主在地性，對於長遠發展具有穩定的基礎力量。

另一個需要注意的是，來自於全球領袖針對淨零碳排的共識，促使終端品牌大廠加緊腳步實現零碳排產品，2050達成淨零碳排已是不可逃避的責任，因此零組件產業面臨由材料循環、製程減耗、綠色能源等各方面的挑戰。而長短料問題更是推翻零組件廠商對於庫存水位的經驗法則。總而言之，電子零組件雖然迎來諸多XFH新應用之商機，但也得重新適應電子零組件產業新生態。