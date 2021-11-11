第3季記憶體價跌 模組廠業績紛滑落

今年第3季記憶體價格出現下跌，使得記憶體模組廠近日公布的第3季業績紛紛反應大幅回跌，包括威剛（3260）單季獲利較上季大減逾97%、十銓（4967）第3季更是由盈轉虧損、宇瞻（8271）單季獲利也呈現季減逾三成，記憶體模組業者表示，目前看來第4季市況回穩，預料多數業者第4季到明年第1季業績可望呈現較第3季回升。

威剛受到DRAM價格下跌及業外損失衝擊，單季稅後純益 3514 萬元，較上季大減 97.6%，每股純益 0.14 元。威剛表示，第3季獲利較上季呈現大幅季減，主要由於第3季DRAM現貨價格下跌影響，使得毛利率較上季下滑影響本業獲利。

十銓科技第3季稅後虧損2.02億元，相較上季呈現盈轉虧，相對去年同期虧損7000萬元，也是呈現虧損擴大，今年第3季每股稅後虧損為2.08元。

此外，宇瞻第3季稅後純益為1.12億元，也記憶體價格下跌之下，單季獲利也較上季下滑33.7%，第3季每股稅後純益則為1.11元。

市場法人指出，從記憶體的價格變化來看，根據DRAM eXchange及TrendForce統計，DRAM市場報價在今年7月出現大幅崩跌，標準品的價格第3季的最高跌幅逾四成，這是一年來處於上升趨勢的DRAM一次明顯的價格修正。至於NAND Flash的報價，一樣是在第2季末、第3季初也出現修正，但跌勢較為溫和，大約在二成至三成間。

第3季記憶體價格下跌之後，記憶體業者認為，目前看來第4季市況已回穩，且仍看好隨著明年第1季半導體產業供需失衡情況逐步改善、搭載 Win 11 與新款處理器的 PC 產品推出，再加上伺服器、5G、車電、電競等應用增加，及 VR/AR、元宇宙需求興起，業者仍看好DRAM需求將重回成長，開啟新一波備貨。