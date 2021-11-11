鴻海與Lordstown正式宣布 建立革命性戰略夥伴關係

商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors公司與全球最大的科技製造與服務商鴻海（2317）科技集團宣布，雙方於今日正式簽屬俄亥俄州Lordstown廠房最終資產購買協議。雙方將在俄亥俄州Lordstown的現有生產和裝配廠，共同推動Lordstown Motors的電動車項目。在簽訂原則協議後，鴻海隨即以每股6.8983美元的價格，向Lordstown Motors 認購約5,000萬美元的普通股股份。

最終資產購買協議（APA）實現了原則協議( AIP)的 相關條款如下：

•Lordstown Motors以2.3 億美元出售Lordstown廠房與設備予鴻海，但不包括輪轂電機裝配線、電池模塊和電池包資產。

•鴻海同意於11月18日前支付頭期款一億美元，並在2022年2月1日以及4月15日之前各支付5千萬美元。本次收購價款的餘額，將在交割日支付。

•雙方已同意針對Lordstown 的Endurance 電動皮卡車款，於交割日前簽署一份代工製造協議，目前雙方設定目標在2022年4月30日前完成簽署。

•雙方將規劃簽署一份合資協議，以MIH開放平台為基礎，設計開發以全球市場為目標的商用電動車。 Lordstown 和鴻海分別有在北美以及國際市場銷售新電動車的權利。

•鴻海將於交割日獲得170 萬股Lordstown Motors普通股認股權，每股認股權價格為 10.50 美元。

鴻海科技集團劉揚偉董事長表示：「此次合作象徵著我們與 Lordstown Motors 未來將能整合雙方資源優勢，把俄亥俄州發展成為鴻海在北美洲最重要的電動車製造和研發樞紐。我們將會注入鴻海在資通訊產業的軟硬體能力，結合在地夥伴的豐富汽車產業經驗，一定能夠為客戶提供更即時、更高效的電動車。」

Lordstown Motors Corp. 執行長 Daniel Ninivaggi表示：「我們很高興與鴻海這樣具有創新和前瞻性思維的合作夥伴建立戰略夥伴關係。我也深深認同鴻海的電動車策略，並期待未來雙方進入實質合作。我認為本次交易為 LMC 提供了一個更好的機會完成Lordstown的最初使命，在這個服務不完備的商用市場，能以更靈活的商業模式來滿足日益增長的電動車需求。」

鴻海本次建立起的合作夥伴關係，將加速擴大廠房的生產規模，進一步發揮Lordstown工廠的潛在價值。佔地640 英畝、以及620 萬平方英尺樓地板面積的Lordstown廠房，將從北美最大的內燃機汽車工廠之一，轉變為先進的電動車製造工廠。鴻海有極大的機會可以讓廠房充分運用，日前也已宣布 Fisker 的PEAR 專案將在Lordstown工廠生產。

Lordstown Motors 和其他在該工廠生產車輛的品牌商都將受益於產能利用率的提高、共用零組件、並且分攤成本。運用共享的生產空間以及MIH開放平台的優勢，將能為更小型、更專業的電動車廠提供規模優勢，而這些效益在過去都必需是大型、完全整合的車廠才能享有的。