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台勝科12吋新廠 將於2024年投產

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

台塑集團與日本勝高（Sumco）合資的半導體矽晶圓台勝科（3532），於10日宣布，將於雲林麥寮台塑工業園區內，投資282.6億元，擴建新的12吋矽晶圓廠，這也是台塑集團繼南亞科興建新廠之後，在半導體領域的另一項重大投資。據了解，該廠預計將於2024年投產。

台勝科指出，新冠肺炎疫情加速數位轉型，推升筆電及平板、伺服器等銷售，加上5G智慧型手機市場滲透率快速拉升，電動車及先進駕駛輔助系統等車用電子需求增長，這些都帶動晶圓代工廠及記憶體廠的產能利用率滿載，預期將推升其對矽晶圓的需求，所以該公司擬投資擴建12吋矽晶圓廠。

台勝科不願透露新廠未來的產能規模，外界推估可能主攻12吋磊晶片，搶攻高階產品市場。該公司目前12吋矽晶圓月產能約30萬片，8吋月產能約為33萬片。對於上述投資金額，台勝科除了自有資金之外，預計也將向銀行借款，以支應興建新廠所需。

由於半導體應用持續熱絡，帶動矽晶圓需求旺盛，目前各矽晶圓廠大多持續執行去瓶頸程序，在現有廠區內盡量多增產能，也有如台勝科，在詳細評估之後，決定興建新廠。

據了解，台勝科目前以台系客戶為主，現階段還沒有為了新廠產能，向客戶要求預收款，不過已有客戶與其簽訂複數年長約，甚至希望確保2023年至2024年的產能。台勝科今年的接單已滿，明年上半的接單情況也已達高水準。

矽晶圓 台勝科 台塑集團

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