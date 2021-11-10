光洋科10月營收年增近二成 台鋼明說明董座鬧雙胞爭議

近期深陷經營權風波中的光洋科（1785），今日公布10月營收為26.1億元，年增仍維持近兩成的成長，達19.6%，對比上月則微幅衰退3.6%。光洋科的新改派的法人董事，同時也是台鋼董事長的王炯棻明日下午3點也將對外召開記者會，完整說明這次董座鬧雙胞的事件始末。

9日光洋科董事長馬堅勇應主管機關要求，已先行率領一級主管召開記者會，表示會對台鋼盟潑髒水的行徑，委請律師提起訴訟；他也細數這幾年公司在材料領域的突破，努力了11年終於成為台積電（2330）的合作夥伴，成功擺脫歐日的依賴，不容台鋼盟抹煞團隊努力多年的成果。他更強調，他是「光洋科正派的董事長，過去是、現在也是」。

他透漏，這次經營權的爭端也讓大客戶台積電相當擔心，但他力保公司經營一切照舊，不能讓客戶失望。光洋科從回收電子廢品精煉貴金屬起家，近年發展高階半導體靶材、循環經濟技術，協助半導體客戶供應鏈在地化，同時發展循環經濟，聚焦在碳中和、稀土材料、綠色製造等綠色產業上。