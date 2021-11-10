快訊

王泉仁被爆再婚空姐 麻衣首發聲「我們沒離婚」

誆稱缺錢返家奔喪 「北車借錢哥」屢騙愛心今栽了

電動車熱潮帶動 世德高階車用扣件代工訂單增溫

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

汽車扣件大廠世德工業（2066）10月營收新台幣1.9億元，相較去年同期1.8億元，成長約5%，年增逾15%，1~10月累計營收逾19億元，年成長逾15%。看準歐洲新冠疫情陸續緩解及疫苗之施打，汽車晶片交貨量持續增加，各車廠陸續恢復生產，對扣件之需求回升，營運獲利成長可期。

世德工業為國際汽車大廠零件供應商，主要業務為汽車零件及扣件之加工、製造及買賣，應用領域涵蓋汽車、機械、營建及電器等產業，銷售對象包括國外知名汽車大廠及主要扣件經銷通路商。世德基於企業國際化、加強就地售後服務之考量及落實國際分工之經營策略，並著眼於拓展歐洲大型運輸機具、農業機械及產業機械之市場，107年透過併購取得Max Mothes GmbH 51%之股權，並切入歐洲汽車大廠包括雙B、福斯等供應鏈，並從汽車領域跨足風力發電零組件體系。

隨著歐洲疫情陸續緩解及疫苗之施打，不再採取激烈之封城措施，各車廠陸續恢復生產，雖然上半年在車用晶片缺貨的影響下，交貨量未能如預期，已接單未出貨量持續攀升，惟第3季在歐美政府積極介入晶片供貨鍊下，車用晶片缺貨已逐漸緩解，客戶回補庫存之政策及國際鋼價在預期需求回升之影響下價格大幅推升，帶動客戶積極下單拉貨，世德110年1~10月累計營收近20億元，年成長逾15%。

德國兩大車廠客戶賓士及福斯亦逐步重啟歐洲產線，歐洲製造業需求可望緩步回升，此外世德子公司MMG扣件產品供應汽車、風電、農業機械、新能源等產業，預估110年MMG對世德營運之挹注將逐步增強，同時，迎合電動車市場快速增長之需求，預估110年電動車大廠特斯拉將擴大生產，亦有利於世德高階車用扣件代工訂單增溫，帶動110年整體營運表現回升。

世德 晶片

延伸閱讀

疫苗涵蓋率達75% 第1劑接種率75歲以上長者最低

適合中低收入國家 越南批准緊急使用Covaxin疫苗

宜蘭開放接種BNT及AZ疫苗 可直接電話預約

北市第14期疫苗23家醫院設特約門診 15處「隨到隨打」

相關新聞

台勝科斥資282.6億元 雲林麥寮擴建12吋矽晶圓廠

半導體矽晶圓廠台勝科董事會今天決議通過，斥資新台幣282.6億元，於雲林麥寮台塑工業園區內擴建12吋矽晶圓廠，期望於20...

童子賢：元宇宙還沒精確定義 台灣站在討論領先群

代工大廠和碩董事長童子賢今天表示，元宇宙（Metaverse）還沒有精確的定義或產品，對於5G、元宇宙等新科技進展，台灣...

啟碁營運不如預期 董座謝宏波道歉了

網通大廠啟碁（6285）今（10）日舉行法說會，董事長謝宏波表示，受到疫情跟缺料影響，我們做得不夠好，如果沒有缺料，我們...

精英總座無預警請辭、董事換人 背後原來是大同兩派角力 他說未來這兩家還會「整理」

短短1個多月，精英電腦陸續發生獨立董事辭任、總經理忽然請辭、董事換人，而人事動盪的背後，卻可能與大同團隊的內部矛盾有關。

中華郵政攜中華電及華碩文教基金會 再生電腦傳愛偏鄉

後疫情時代，數位學習成為教育新常態，中華郵政公司為協助偏鄉學校提升數位學習環境，攜手中華電信（2412）及華碩文教基金會...

洗三溫暖？高雄楠梓10月買氣大降 業者：準備重新噴

樂屋網發布最新統計指出，10月中古屋訪客數和預約看屋數相較上月維持平盤，近期一馬當先的高雄市楠梓區，因先前台積電未鬆口證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。