電動車熱潮帶動 世德高階車用扣件代工訂單增溫

汽車扣件大廠世德工業（2066）10月營收新台幣1.9億元，相較去年同期1.8億元，成長約5%，年增逾15%，1~10月累計營收逾19億元，年成長逾15%。看準歐洲新冠疫情陸續緩解及疫苗之施打，汽車晶片交貨量持續增加，各車廠陸續恢復生產，對扣件之需求回升，營運獲利成長可期。

世德工業為國際汽車大廠零件供應商，主要業務為汽車零件及扣件之加工、製造及買賣，應用領域涵蓋汽車、機械、營建及電器等產業，銷售對象包括國外知名汽車大廠及主要扣件經銷通路商。世德基於企業國際化、加強就地售後服務之考量及落實國際分工之經營策略，並著眼於拓展歐洲大型運輸機具、農業機械及產業機械之市場，107年透過併購取得Max Mothes GmbH 51%之股權，並切入歐洲汽車大廠包括雙B、福斯等供應鏈，並從汽車領域跨足風力發電零組件體系。

隨著歐洲疫情陸續緩解及疫苗之施打，不再採取激烈之封城措施，各車廠陸續恢復生產，雖然上半年在車用晶片缺貨的影響下，交貨量未能如預期，已接單未出貨量持續攀升，惟第3季在歐美政府積極介入晶片供貨鍊下，車用晶片缺貨已逐漸緩解，客戶回補庫存之政策及國際鋼價在預期需求回升之影響下價格大幅推升，帶動客戶積極下單拉貨，世德110年1~10月累計營收近20億元，年成長逾15%。

德國兩大車廠客戶賓士及福斯亦逐步重啟歐洲產線，歐洲製造業需求可望緩步回升，此外世德子公司MMG扣件產品供應汽車、風電、農業機械、新能源等產業，預估110年MMG對世德營運之挹注將逐步增強，同時，迎合電動車市場快速增長之需求，預估110年電動車大廠特斯拉將擴大生產，亦有利於世德高階車用扣件代工訂單增溫，帶動110年整體營運表現回升。