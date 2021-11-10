研調：台廠PCB產值逾27%蘋果鏈 應及早因應碳中和

台灣電路板產業協會今（10）日發布分析指出，統計目前台灣電路板產值中，約為27.1%為蘋果供應鏈相關，是整體產業占比最大的單一客戶，各廠應及早應對碳中和目標。

台灣電路板產業協會指出，若到2030年台廠未能滿足蘋果之淨零政策要求而導致訂單全部取消，最嚴重的情況下，預估會衝擊台灣電路板產業千億新台幣以上產值。因此企業須及早檢視內部現況與需求，形成產業共識並尋求官方支持，推動相關措舉，以因應國際環保政策趨勢。

2021年4月，蘋果發布「2021環境進展報告」，計劃未來10年內所有的業務、生產供應鍊及產品生命週期將淨碳排放量降至零，每部出售的蘋果裝置都將達成零氣候影響，實現碳中和。目前規劃是在2030年前將碳排放減少75%，剩餘25%將通過投資自然環境保護項目等方式來抵消。

蘋果早於2017年就與日本載板廠Ibiden達成合作，協助該公司100%使用可再生能源進行生產，是第一家宣佈使用可再生能源的蘋果供應鏈的電路板廠商。Ibiden投資修建超過 20 處新的可再生能源基礎設施，裝機容量超過 12MW，其中有一處為全日本最大的漂浮式太陽能板系統。