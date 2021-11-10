快訊

男大生開車擦撞遭痛毆命危 瑪莎拉蒂3煞全抓到了

美國結盟動作頻頻 中國軍事擴張將受阻？

華碩看元宇宙商機 業務間接相關、緊抓投資時機

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

元宇宙商機正夯，PC品牌大廠華碩（2357）共同執行長許先越指出，元宇宙要成為大家心目中電影《一級玩家》的世界，仍需要很多配套，包含強大運算能力、顯示卡、內容、平台等，華碩雖然沒有直接參與元宇宙領域，但很多業務有間接連結，華碩會看情況適當投入資源，緊抓成長契機。

華碩今日舉行法說會，法人及媒體提問華碩在元宇宙布局，對此，許仙越表示，要成就元宇宙背景，需要很多配套，才能成就大家心目中電影《一級玩家》的世界。

許仙越表示，元宇宙代表廠商之一就是輝達（NVIDIA），他在AI或顯卡都是市場領先者，而華碩與輝達有長久合作關係，把輝達視為軍火商，而華碩是其重要夥伴，支援元宇宙概念。

許仙越分析，要讓元宇宙世界成真需要很多配套因素，比如說需要一個平台，就需要非常強的運算能力及顯卡，另外要讓使用者願意上平台，必定要有內容，華碩不是這方面專家，需要很多內容公司支援，像臉書就可以扮演重要角色。

許仙越舉例，在元宇宙虛擬世界裡，產生經濟活動是重要的一環，因為沒有經濟活動，吸引力就不大，而要發展經濟，就需要虛擬貨幣。

許仙越說，其實建構元宇宙的世界，華碩業務有不少連結，比如說華碩有雲端業務，也已經跟國內區塊鏈公司合作，換言之，在發展元宇宙領域，華碩是站在有利的地位。

他坦言，真的要實現元宇宙世界，還需要很多演進及時間，雖然華碩沒有直接投入元宇宙領域，但很多間接業務有連結，華碩會看市場情況，適當投入資源，進而緊抓成長契機。

元宇宙 華碩 輝達

延伸閱讀

華碩攜手中華郵政捐200台再生電腦 縮短數位落差

聯盟宇宙擴張！Riot Forge推節奏遊戲《聯盟外傳：海克斯失序》11/16發售

NVIDIA以Omniverse運算平台擴大元宇宙 創造更擬真、可對答如流的虛擬角色

想搭元宇宙順風車 選股清單卻只有宏達電？高純度元宇宙ETF、基金在這

相關新聞

台勝科斥資282.6億元 雲林麥寮擴建12吋矽晶圓廠

半導體矽晶圓廠台勝科董事會今天決議通過，斥資新台幣282.6億元，於雲林麥寮台塑工業園區內擴建12吋矽晶圓廠，期望於20...

童子賢：元宇宙還沒精確定義 台灣站在討論領先群

代工大廠和碩董事長童子賢今天表示，元宇宙（Metaverse）還沒有精確的定義或產品，對於5G、元宇宙等新科技進展，台灣...

啟碁營運不如預期 董座謝宏波道歉了

網通大廠啟碁（6285）今（10）日舉行法說會，董事長謝宏波表示，受到疫情跟缺料影響，我們做得不夠好，如果沒有缺料，我們...

精英總座無預警請辭、董事換人 背後原來是大同兩派角力 他說未來這兩家還會「整理」

短短1個多月，精英電腦陸續發生獨立董事辭任、總經理忽然請辭、董事換人，而人事動盪的背後，卻可能與大同團隊的內部矛盾有關。

中華郵政攜中華電及華碩文教基金會 再生電腦傳愛偏鄉

後疫情時代，數位學習成為教育新常態，中華郵政公司為協助偏鄉學校提升數位學習環境，攜手中華電信（2412）及華碩文教基金會...

洗三溫暖？高雄楠梓10月買氣大降 業者：準備重新噴

樂屋網發布最新統計指出，10月中古屋訪客數和預約看屋數相較上月維持平盤，近期一馬當先的高雄市楠梓區，因先前台積電未鬆口證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。