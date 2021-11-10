華碩看元宇宙商機 業務間接相關、緊抓投資時機

元宇宙商機正夯，PC品牌大廠華碩（2357）共同執行長許先越指出，元宇宙要成為大家心目中電影《一級玩家》的世界，仍需要很多配套，包含強大運算能力、顯示卡、內容、平台等，華碩雖然沒有直接參與元宇宙領域，但很多業務有間接連結，華碩會看情況適當投入資源，緊抓成長契機。

華碩今日舉行法說會，法人及媒體提問華碩在元宇宙布局，對此，許仙越表示，要成就元宇宙背景，需要很多配套，才能成就大家心目中電影《一級玩家》的世界。

許仙越表示，元宇宙代表廠商之一就是輝達（NVIDIA），他在AI或顯卡都是市場領先者，而華碩與輝達有長久合作關係，把輝達視為軍火商，而華碩是其重要夥伴，支援元宇宙概念。

許仙越分析，要讓元宇宙世界成真需要很多配套因素，比如說需要一個平台，就需要非常強的運算能力及顯卡，另外要讓使用者願意上平台，必定要有內容，華碩不是這方面專家，需要很多內容公司支援，像臉書就可以扮演重要角色。

許仙越舉例，在元宇宙虛擬世界裡，產生經濟活動是重要的一環，因為沒有經濟活動，吸引力就不大，而要發展經濟，就需要虛擬貨幣。

許仙越說，其實建構元宇宙的世界，華碩業務有不少連結，比如說華碩有雲端業務，也已經跟國內區塊鏈公司合作，換言之，在發展元宇宙領域，華碩是站在有利的地位。

他坦言，真的要實現元宇宙世界，還需要很多演進及時間，雖然華碩沒有直接投入元宇宙領域，但很多間接業務有連結，華碩會看市場情況，適當投入資源，進而緊抓成長契機。