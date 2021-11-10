華碩：IC、面板缺料已收斂 PC市場仍供不應求

品牌華碩（2357）今（10）日舉辦法說會，共同執行長胡書賓指出，PC市場仍處於供不應求狀態，且一直以來缺料的IC、面板狀況已經開始收斂，缺口已經收斂到20%以下。

胡書賓表示，展望明年，仍然看好疫情之後帶來的「不可逆新常態」，在此之下，最具生產力的PC，將成為數位裝置的主流與剛性需求，加上微軟推出window 11，會掀起換機潮，將明年維續PC市場的動能，明年與未來幾年，預估PC出貨量均將維持今年3.5億台的水準，「是可以期待的動能」，相對疫情之前2.5-2.6億台水準，仍明顯成長。

共同執行長許先越表示，中國大陸前陣子限電，對供應鏈來說是有變數，不過對整體經營面來說相對是小的。

胡書賓表示，今年前三季商用與教育筆電年成長超過50%，若不含Chrombook、商用前三季成長超過100%，成長市場主要在北美、歐洲，華碩看好商用領域將成為未來顯性成長動能。

華碩今日公布財報，如預期受惠於筆電需求強勁，加上業外挹注，連兩季大賺百億元，第三季稅後純益 ；113.3 億元，與上季持平、年增8%，為單季次高，每股純益15.3元，持平上季。

華碩第3季品牌合併營收1,300.91億元，季增8%、年增9%，毛利率18.6%，低於第2季的21.4%、但優於去年同期的17.7%。營益率8.3%，季減2.85個百分點、年增0.89個百分點。

華碩累計前三季品牌合併營收達3585.71億元，年增33.4%，稅後純益324.91億元，年增94.4%，每股稅後純益43.8元，前三季就賺逾四個股本，也賺贏去年全年。