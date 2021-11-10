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立碁搶攻元宇宙商機 產品進入驗證階段

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

LED封裝暨模組廠立碁（8111）成功切入元宇宙商機，目前透過自身的光學模組，與歐美AR/VR眼鏡設計商共同合作開發，並且開始進入驗證階段，預料不久後有望開花結果，藉此大啖元宇宙商機。

立碁今年前三季每股純益1.31元，獲利表現已勝過去年全年每股純益1.23元，業績表現亮眼。立碁指出，公司正積極轉型，期盼跳脫LED封裝的框架，將業務目標轉向商機龐大的元宇宙應用。

立碁進一步指出，傳統AR眼鏡因採取影像式鏡頭，因此產品較重，而且反應時間也不夠快，而導入光學式技術後，AR眼鏡就可達到輕量化，反應時間也更快，有望成為未來市場主流。據悉，立碁公司利用自身的封裝技術，將光學模組微型化，現階段已獲得客戶肯定，並且進入驗證階段，明後年就有機會量產出貨，並且逐步成為公司營收主力。

立碁今年前三季營收結構中，以電競應用最高為30%，電動機車/輔助自行車LED模組約二成、LED零件達30%、工程標案5%。立碁認為，未來業務成長動能分別為電動車用模組產品、SIP、非可見光紅外線/紫外線、AR/VR相關模組應用等。

立碁今（10）日股價上漲0.65元，收19.65元。

LED AR 元宇宙

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