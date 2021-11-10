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台積電投資高雄！電電公會：北漂子弟可準備回來了

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
台積電投資高雄設廠，效應是磁吸還是排擠？產業界也持觀望。圖／高雄市府提供
台積電投資高雄設廠，效應是磁吸還是排擠？產業界也持觀望。圖／高雄市府提供

台積電投資高雄設廠，效應是磁吸還是排擠？產業界也持觀望。台灣加工出口區電機電子工業同業公會對此持正面看法，認為應該有助於北漂子弟回鄉發展。

台灣加工出口區電機電子工業同業公會理事長、日月光集團高雄廠資深副總周光春表示，台積電在高雄設廠勢必會對就業市場造成影響，電機電子業者多方觀察，也期待能夠帶動整體產業的提升。

周光春表示，從人力分配角度來看，不管台積電或高雄的電子電機產業，都是就業市場的一股活水，可吸引北漂子弟回來發展，高雄要爭氣，吸引並留住人才在高雄發展。

經濟部加工出口區管理處廠商對台積電案也熱烈討論，認為台積電會帶進一些衛星工廠，不過有些園區已呈飽和，日月光也一直擴廠要地。台積電生產晶圓，日月光提供封測，兩者一直是競合關係，台積電到高雄所引發的一連串效應，廠商說，離完成設廠還有三年的時間，還要再觀察。

台積電 日月光

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