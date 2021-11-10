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亞太電5G創育加速器計畫 22組新創團隊大秀創新應用

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

為加速5G創新應用蓬勃發展，由經濟部中小企業處指導，亞太電信（3682）執行的「5G創育加速器計畫」今（10）日舉辦Demo Day記者會，共22組新創團隊從近百名參加隊伍中脫穎而出，進入最後決賽，各團隊大秀AI智慧學習、AI智慧健康、OMO智慧行銷、移動式數位看板等5G創新應用，現場吸引近百位投資人與產官學界專家共襄盛舉，齊將台灣新創實力推進海外。

亞太電信自2018年開始積極推動5G創育加速器計畫，至今累計超過500家團隊報名，培育51家新創團隊，其中更有4家新創公司已成為亞太電信合作夥伴，包含「您好健康」的《Move V》AI科技健身教練服務、「奇翼醫電」AI智慧穿戴微健檢裝置目前已上架於亞太電信的通路。此外，還有場域及應用合作，如攜手「碼卡實境」於松山文創園區導入5G虛擬園區、AR解謎包；協助「拿拿科技」於高雄展覽館進行OMO虛實智慧行銷服務的場域驗證。

亞太電信表示，5G創育加速器積極扶植新創，本屆除首次啟動國際電信合作徵案，攜手菲律賓Globe電信及泰國AIS通信The startups共同推動首屆「5G Challenge 國際競賽」，更預計於11月下旬帶領旗下培育之新創團隊參加亞洲最大創新創業嘉年華「2021 Meet Taipei」，鏈結最完整創業資源，協助台灣新創夥伴在亞太電信5G加速器孵化長大，推進國際市場。

加速器計畫至今邁入第三期，首度公布5G世代新創三大趨勢：第一，5G加速AI、物聯網及AR/VR技術成熟，同時受疫情影響，零接觸商機爆發，嶄新商模百花齊放，智慧行銷、醫療與健康產業等應用成為新創熱門領域。第二，參加新創團隊大多經市場驗證且具備完整商業模式，此時羽翼漸豐新創團隊最需挹注資源，包含資金投資、市場通路、POC合作機會等，亞太電信透過加速器平台協助新創串聯產業上下游，進行垂直應用整合，加速進入市場，至今培育隊伍中，已有超過50%團隊開始獲利，其中「您好健康」的《Move V》AI科技健身教練服務更於居家防疫期間，連續兩個月營收突破百萬元。第三，新創團隊年紀大約落在30-45歲區間，佔85％，顯示創業不再是年輕人專利，熟齡族加入創業行列蔚為趨勢。

5G 亞太電信 創業

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