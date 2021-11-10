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台積電高雄設廠、老鳥發豪語捐5年分紅金額曝光 驚呆大票人

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電將進駐中油高煉廠舊址設廠投資。記者劉學聖／攝影
台積電將進駐中油高煉廠舊址設廠投資。記者劉學聖／攝影

台積電投資高雄迅速定案，一名資深老鳥工程師這下慘了！台積電已經確定要在高雄中油煉油廠舊址，投資興建7奈米、28奈米製程的晶圓廠，預計2022年動工、2024年投入生產。

原本台積電「錢進高雄」傳聞不斷未被證實，現在則塵埃落定，但之前一名台積電資深工程師在ptt股市版上針對此事件的回應舊文再度被翻出引發熱議，因為該工程師原先不看好台積電會到高雄設廠。

該工程師認為，竹科寶山二期那麼大，不要說沒有地可蓋廠，並發下豪語，「如果台積電五年內高雄動工，他要把這五年的分紅全部捐出去，這塊地（指高雄中油煉油廠舊址）不好好弄好，蓋出來的廠，能產晶圓我頭給你。」

熟料，此工程師是在2021年的10月16日講這段話，不到一個月馬上出現超展開劇情，網友更回應寫說「a大該捐款囉！我幫你算一下分紅，看你這麼資深，我幫你算個32分紅就好，也不算未來幾年的加成了。」

網友幫忙計算，以每季一半大概150K，完整一年150K*8 來算，總共1200K，a大相當豪邁闊氣一次要捐5年，1200K*5總共6000K，那就是六百萬，「我先替要被你捐贈的協會好好感謝您的付出。」

對此，今日更陸續有其他網友們朝聖該篇貼文紛紛在底下留言，「感謝a大熱心公益」、「說到要做到哦，不要怕到躲起來」、「捐款後記得要拍照，不然到時候又被說沒捐。」

其他人則留言表示，「建廠確定，難怪一堆人都跑到高雄買房投資了」、「同事全跑去投資沒通知」，但也有人認為等真的動工了再說，因為那也是明年的事情，萬一缺水缺電停工了怎麼辦，而且產能也要能順利開出才行。

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