AES-KY前三季EPS 23.06元 賺贏去年全年成績

電池模組股王AES-KY （6781）今（10）日公布第3季財報，累計前三季度營收新台幣83.42億元，年增率111.45%，每股盈餘23.06元，歸屬母公司稅後淨利18.23億元，相關獲利已超越去年全年。

AES-KY 110年第3季單季合併營收29.18億元，年增率52.53%；營業毛利10.52億元，年增率59.76%。歸屬母公司稅後淨利6.1億元，較去年同期大幅成長120.51%，每股盈餘7.14元。

受惠于輕量型電動載具需求暢旺，以及中大型工業儲能系統電池模組應用在相關領域的需求持續增溫下，AES-KY獲利持續穩健增長。

展望未來，AES-KY仍以持續擴增新客戶、市場佔有率為目標，在研發能力與一站式客製化解決方案的優勢下，克服既有國際外在環境所帶來的挑戰，致力提升長線獲利及維持成長動能，繳出漂亮的成績單。