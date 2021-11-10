快訊

台積電真的來了！高雄楠梓屋主秒不賣、建案漲聲響起

衣索比亞逮捕16名UN員工：羞辱聯合國的「種族清洗」

AES-KY前三季EPS 23.06元 賺贏去年全年成績

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組股王AES-KY （6781）今（10）日公布第3季財報，累計前三季度營收新台幣83.42億元，年增率111.45%，每股盈餘23.06元，歸屬母公司稅後淨利18.23億元，相關獲利已超越去年全年。

AES-KY 110年第3季單季合併營收29.18億元，年增率52.53%；營業毛利10.52億元，年增率59.76%。歸屬母公司稅後淨利6.1億元，較去年同期大幅成長120.51%，每股盈餘7.14元。

受惠于輕量型電動載具需求暢旺，以及中大型工業儲能系統電池模組應用在相關領域的需求持續增溫下，AES-KY獲利持續穩健增長。

展望未來，AES-KY仍以持續擴增新客戶、市場佔有率為目標，在研發能力與一站式客製化解決方案的優勢下，克服既有國際外在環境所帶來的挑戰，致力提升長線獲利及維持成長動能，繳出漂亮的成績單。

電池模組 營收

延伸閱讀

美喆-KY前三季EPS 0.93元 10月營收創歷年同期新高

世紀鋼今年前三季EPS 4.67元 年增58.8%

萬海 前三季EPS 28.37元

玉山證 前十月EPS 3.56元

相關新聞

多家外資挺台積電日本設廠 目標價上看1,028元

台積電（2330）再啟動海外設廠，將投資70億美元在日本建廠，多家外資力挺台積電，重申買進、優於大盤表現等評等，其中，美...

元宇宙爆發 : 威盛集團睡獅乍醒 重返榮耀

萬寶投顧陳子榕指出，台股連著兩天一鼓作氣大漲三百多點，三大法人期現貨同步做多，技術面中短期均線全部上揚，KD指標及MACD也呈多頭走勢，量能溫和放大...

日月光微減 樂觀後市

日月光投控（3711）昨（9）日公布10月合併營收527.48億元，雖較9月略減1.8%，仍為單月歷史次高。日月光投控認...

仁寶10月營收退7% 憂缺料風險

仁寶（2324）昨（9）日公布10月合併營收1,168.35億元，雖較9月歷史新高衰退7.6%，仍為歷史次高，年增3.6...

華碩10月營收減19% 衝刺購物季

華碩（2357）昨（9）日公布10月集團營收為449.88億元，受零組件缺料及季節性因素影響，月減19.7%，但仍為七年...

群創10月營收減8% 盯兩個變數

群創（3481）昨（9）日公告10月合併營收268.05億元，月減8.9%，主要受面板報價走跌影響，但仍較去年同期成長7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。