台積電帶動房地產「停盤」 高雄議員疾呼社宅數量不夠

台積電宣布落腳高雄，房價上漲成為很多市民關心議題。高市議員黃紹庭、吳益政擔心高雄房價狂飆，社會住宅數量不足。黃紹庭認為台積電設廠會面臨三大難題，呼籲市府要做好超前部署，吳益政則認高雄房地產可以已經開始「停盤」惜售，政府至少要準備2萬戶才夠。

高雄市府與中央合建社會住宅，總數8千8百戶。曾任職台積電的國民黨議員黃紹庭指出，高雄地區房價一日三市， 房價高漲造成很多市民有錢買不起，呼籲市長要超前部署、做好準備，做好社會社宅規畫，別讓高雄人未蒙其利先受其害。

民眾黨議員吳益政說，台積電要來，很多年輕人擔心房價飆漲，社宅部分，高市興建2800戶、中央6000戶，城中城大火事件後另增1200戶，總數達1萬戶，不過這個數量不夠，至少要到2萬戶。

吳益政進一步說，因全球通膨與高雄房價偏低，投資客本來就看好高雄，台積電進駐只是原因之一，很多房子可能開始「停盤」；市府土地多是最大建商，目前只能靠社宅來解決，但社宅有只租不賣，且限定居住時間，法令應該修改，以後若要賣也只能賣給政府，以免社宅遭炒作。

黃紹庭另指出，台積電明年底在高雄建廠面臨三大難關，第一、中油五輕整治能否在年底前順利完成，第二、整個開發環評能否如市長所言在2個月內通過，第三、明年台積電建廠後，鄰近周圍場址是否出現二度汙染。

黃紹庭說，市府對於中油五輕的汙染場址的整治與環評一定要尊重專業，以專業審慎態度把整治與環評工作做到盡善盡美，要用乾淨土地迎接台積電，勿把專家學者當橡皮圖章，先射箭再畫靶，否則不乾淨、有疑慮土地，台積電不會到高雄設廠。