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數位政策白皮書何時出爐？公平會：已有初稿

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

公平會之前曾表示十月將推出數位經濟政策白皮書，公平會主委李鎂今天表示，數位經濟政策白皮書已有初稿，但因為屬重大政策，因此還要再由產官學進行討論，定稿後經公平會委員會議通過就會公布，希望愈快愈好。

至於立委曾銘宗詢問公平會是否針對FB、Google等數位平台媒體收費問題，涉及公平法第九條問題，是否立案調查，李鎂則未明確答覆。

立法院經濟委員會今天審本公平會預算，李鎂會前接受媒體訪問時，表示數位經濟白皮書已完成初稿，但目前還在緊鑼密鼓討論。由於此案涉及公平會重大政策，一定要經委員會議同意，因此會先請產官學界就初稿進行討論，再送委員會通過。相關程序完成後，就會對外公布，希望愈快愈好。

媒體詢問白皮書是否會包括對數位平台立場與態度？李鎂表示，會針對各國數位平台如何管理，以及未來處理相關競爭議題適用法律等競爭議題都會探討。

立委曾銘宗質詢時詢問，FB、UT及Google三大數位平台，幾乎獨占國內市場，但公平會對三個數位平台目前是否違反公平會第九條規定，包括以不公平之方法，直接或間接阻礙他事業參與競爭，或是對商品價格或服務報酬，為不當之決定、維持或變更，例如媒體收費，公平會是否會立案調查？

李鎂表示，上述三個數位平台在台灣的確有相當市場力，但是不是違法，要根據行為判斷是否構成以不公平方法阻礙其他業者。以往公平會曾針對蘋果向開發商收取費用是否涉及限制競爭等進行調查，全世界競爭機關也都在注意數位平台是否影響限制競爭，甚至類似搭售問題。

公平會 曾銘宗 Google

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