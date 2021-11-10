中華郵政攜中華電及華碩文教基金會 再生電腦傳愛偏鄉

後疫情時代，數位學習成為教育新常態，中華郵政公司為協助偏鄉學校提升數位學習環境，攜手中華電信（2412）及華碩文教基金會於今（10）日在中華郵政公司舉辦「偏鄉傳愛 e同守護」再生電腦捐贈儀式，由中華郵政公司協理藍淑貞主持，中華郵政公司副總經理郭純陽、中華電信副總經理張世忠、華碩（2357）文教基金會執行長魏杏娟、華碩聯合科技公司總經理林福能及財團法人均一平台教育基金會董事長呂冠緯共同參與，象徵跨業結盟，共同推動再生電腦傳愛活動，讓數位資源與愛心不斷延續，普及偏鄉學童數位學習。

中華郵政公司長期關懷偏鄉弱勢族群，貫徹郵政服務民眾及回饋社會之經營理念，為支援偏鄉數位學習資源，並推廣環保節能概念，透過多方協力合作，將110年度營業窗口汰換之2,800台電腦設備，由華碩文教基金會整修成200台再生電腦，搭配中華電信200組光世代無線網卡，捐贈新北市、苗栗縣及屏東縣共42所國中小學，強化數位科技學習，縮短城鄉教育差距，同時減少逾70噸溫室氣體排放，換算一年少砍伐6,500棵樹木，實踐資源循環再利用，環境永續的發展目標。

中華郵政公司協理藍淑貞表示，資通訊科技普及可帶動教育水準提升，中華郵政公司回收舊電腦，結合華碩公司重整技術及中華電信資通訊服務，提供完善學習資源，消除空間地理障礙，為偏鄉學童開啟另一扇窗。中華郵政公司長期支持公益，深耕地方並落實社會關懷，自民國97年起，各地郵務士送信兼送愛心，深入偏鄉關懷獨居長者，累計至今已達88萬4,521人次，傳遞愛與幸福，未來將持續深化再生電腦傳愛偏鄉行動，落實關懷人文、友善環境精神，一台電腦、一份愛心，期盼更多機關團體及民間企業共同響應。