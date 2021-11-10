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台積電建廠高薪吸走工人 建築界憂缺工雪上加霜
台積電宣布進駐中油高煉廠舊址，地方討論熱絡，也憂喜參半，大廠帶來優質就業活水也提升所得，卻也伴隨高房價、建廠過程搶工等隱憂。
高雄市不動產開發商業同業公會理事長黃烱輝說，建築業界本來就缺工，台積電在台南、新竹建廠期間，都出現工人排擠效應，加上台商回流，許多工業區都在大興土木，缺工問題雪上加霜。
黃烱輝指出，台積電台南、新竹建廠時，營造廠為趕上建廠進度，以一天多1000元以上薪資誘因搶人，確實產生排擠作用，一般建築工地工人被拉走不少。
過去預售屋契約，交屋時間通常訂3-4年，近期已拉長到5-6年，黃烱輝說，缺工問題嚴峻是建築業發展上很大隱憂，高雄正面臨台積電設廠因素，接下來勢必有不少第一線工人被拉走，「擔心也沒用，搶輸只能認了」。
黃認為，整體而言台積電到高雄對地方是大利多，包含產業轉型、增加優質就業機會等，對建築業界來說，也是售屋上一大強心針，橋頭新市鎮一帶新成屋，半年前每坪行情17至19萬，現在已漲到23至26萬，吸引不少北部投資客搶進。
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