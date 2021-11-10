新晶第3季業績可望維持高檔 今年標案推升明年營運

今年國內太陽能廠上下半年多數呈現上冷下回升的態勢，其中，太陽能股新晶投控（3713）第4季營運雖仍受到上游成本壓抑業績表現，不過，市場法人預估，第3季獲利仍可望維持上季表現，今年全年獲利可望明顯優於去年水準，且由於今年標案有斬獲，將推升明年營運較今年成長。

新晶投控今年第1季每股稅後純益約0.27元、第二季每股稅後純益則是0.26元，相對多數太陽能股該公司今年營運表現相對較佳，市場法人預估，該公司第3季獲利也可望維持前二季左右水準，今年全年每股獲利表現將大幅優於去年的0.07元水準。

去年以來營運逐漸上軌道，該公司在太陽能建置案接單案量快速提升，今年在電廠建置乎（EPC）接案雖然不錯，但上半年受到原物料飆漲影響，不過該公司今年在標案上頗有斬獲，預計今年底自有電廠約在10MW，明年可望挑戰30MW。

在標案方面，該公司去年標得台南市政府的防汛道路標案，全部完工後預計可增加25至30MW之發電容量，目前持續建置中，另外，今年新的標案方面，該公司獲得台東水利相關設施的標案，完成建置後的總量也約在30至40MW；另外，也陸續取得軍中的標案，該公司表示，今年底自有發電廠部分約在10MW，但明年隨著各標案陸續進入併網後，預計明年底前，自有發電廠將挑戰30MW以上，對中長期營運將有提升及穩定的效果。