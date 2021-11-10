快訊

台積電真的來了！高雄楠梓屋主秒不賣、建案漲聲響起

衣索比亞逮捕16名UN員工：羞辱聯合國的「種族清洗」

OCP全球高峰會 慧榮科技秀企業級SSD儲存解決方案

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

全球快閃記憶體控制晶片領導品牌慧榮科技今（10）日於美國加州聖荷西舉辦的OCP全球高峰會(OCP Global Summit)展示領先業界企業級SSD儲存全系列產品，包括專為企業/資料中心設計的SSD控制晶片及儲存解決方案、專為伺服器開機碟提供PCIe NVMe單晶片SSD、全快閃儲存陣列(All Flash Arrays; AFA)及軟體定義儲存(Software-Defiened Storage; SDS)解決方案，該展覽以實體及虛擬同步展出。

慧榮科技展出一系列符合OCP Cloud SSD規範、並超越 NVMe 規範、領先創新技術的企業級SSD儲存解決方案，以滿足各種外型規格的目標效能。慧榮科技最新的企業級控制晶片解決方案整合硬體、韌體及高階安全設計，符合OCP Datacenter NVMe標準、安全性和EDSFF外型規格的規範，憑藉慧榮對於NAND特性的全面了解、靈活的ASIC及韌體設計能力，所提供的企業級控制晶片解決方案比起競爭對手更能夠滿足廣泛的客戶需求。

此外，慧榮科技的控制晶片搭載獨有的 NANDXtend® ECC技術，為3D TLC和QLC NAND提供絕佳的糾錯特性和功能，使客戶能夠採用更可靠的SSD進入市場。慧榮科技的企業級SSD控制晶片及SSD解決方案已成功打進知名資料中心客戶。

慧榮科技市場行銷暨研發資深副總段喜亭表示：「慧榮科技的PCIe NVMe平台擁有靈活而強大的架構，提供企業級QoS效能一致性，可為新一代企業和資料中心工作負載效能需求，提供高可靠性的儲存解決方案。在OCP全球峰會上，我們展示了最新全方位企業級儲存解決方案，其中包括我們即將推出符合OCP Datacenter NVMe SSD 規範及 EDSFF 外型規格的 PCIe Gen5 NVMe 平台，預計將在2022年提供樣品。」

COP26

延伸閱讀

金士頓推出性價比設計的DDR5記憶體與M.2 SSD

超微打入Meta鏈 群聯扮神隊友

金庸遺孀再賣豪宅 不到三個月套現4.6億

威剛10月營收33.22億元 前10月業績已超越去年全年

相關新聞

高煉廠整治經費高達300億？ 陳其邁：明年中交地台積電

台積電宣布在高雄中油煉油廠擴廠，高煉廠的前身是「大日本帝國海軍第六燃料高雄廠」，2015年關廠留下土地與地下水汙染問題，...

台積電來了！ 陳其邁：高雄將成全球最重要半導體聚落

台積電宣布投資高雄，今早高市議會瀰漫歡樂氛圍，議員吳銘賜率先恭喜高雄市民，「感謝市長辛苦爭取」。陳其邁表示，他上任就希望...

台積電為何選高雄楠梓設廠？在地人點出關鍵 地理位置圖曝光

台積電(2330)於昨(9)日拍板宣布，將在高雄設置7奈米及28奈米製程的12吋晶圓廠，並計畫2022年動工、2024年量產。有在地網友便點出台積電最終落腳楠梓這塊地的諸多關鍵。

台積電效應驚人!有屋主封盤惜售 仲介百萬業績秒飛

台積電到高雄設廠已拍板定案，台灣房屋集團表示，早在今年中旬市場傳出台積電可能進駐高雄後，房市就掀起熱潮，高雄煉油廠舊址周...

台積電帶動房地產「停盤」 高雄議員疾呼社宅數量不夠

台積電宣布落腳高雄，房價上漲成為很多市民關心議題。高市議員黃紹庭、吳益政擔心高雄房價狂飆，社會住宅數量不足。黃紹庭認為台...

中華郵政攜中華電及華碩文教基金會 再生電腦傳愛偏鄉

後疫情時代，數位學習成為教育新常態，中華郵政公司為協助偏鄉學校提升數位學習環境，攜手中華電信（2412）及華碩文教基金會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。