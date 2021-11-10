櫃買市場業績發表會 11月12日起熱鬧登場

配合上櫃公司110年第3季財務報告公告，櫃買中心規劃一系列得櫃買市場業績發表會，將自11月12日起於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦，但不開放投資人現場參與，歡迎投資人踴躍至線上觀看。

櫃買中心表示，近年來全球行動通訊技術發展快速，5G終端產品及相關服務已陸續推出，食衣住行育樂各層面皆可見5G應用，11月12日（周五）首先推出5G應用主題，邀請高頻整合元件及模組設計製造公司璟德（3152）、電子標籤廠商韋僑（6417）及5G手機檢測廠商耕興（6146）等3家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心表示，台灣擁有完整的半導體產業鏈，包括上游IC 設計、中游晶圓代工與下游封裝測試，其中，上游IC設計產業，根據資策會MIC，台灣廠商在全球市占率已逾二成，僅次於美國。11月16日（周二）特別邀請三家IC設計領域公司，包括專注於離散式高功率元件IC設計廠商大中（6435）、以類比線路為核心技術的IC設計廠商紘康（6457）及高階影像處理IC設計廠商凌陽（2401）、創新線上直播說明。

富櫃200指數成分股為代表台灣中小型股票的櫃買市場市值及流動性最佳200檔上櫃股票，主要追蹤上櫃股票市場走勢的最佳指標。為利投資人瞭解納入富櫃200指數成分股的上櫃公司，11月17日（周三）推出富櫃200主題，邀請醫療器材銷售與代理服務廠商杏昌（1788）、晶圓及IC測試廠商精測（6510）及致力於幹細胞與癌症免疫細胞新藥研發的長聖（6712）等三家公司經營團隊線上直播說明。

櫃買中心提到，生技醫療產業係政府持續推動的重點發展項目，亦為櫃買市場重要特色產業之一，截至2021年10月底止，生技醫療類上櫃公司的總市值為6,887億元，占上櫃公司總市值約13%。11月18日（周四）將邀請基因檢測廠商創源（4160）、視力矯正手術及眼鏡通路商大學光（3218）及藥品代工與開發廠商保瑞（6472）線上直播說明。

為響應政府積極推動台灣文創產業發展，以及5+2產業創新計畫之電子商務產業發展，櫃買中心分別於2014年及2017年新增文化創意及電子商務產業類別，協助從事文創及電子商務的企業進入資本市場。11月19日（周五）邀請國內遊戲研發商宇峻奧汀（3546）及虛實融合新零售軟體雲服務廠商91APP*-KY（6741）等二家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

這次系列業績發表會主題豐富，各場次皆由上櫃公司經營團隊說明營運績效及對未來產業前景看法，是投資人進一步瞭解企業營運發展契機及研究產業的最佳平台。各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎至櫃買中心網站(網址：https://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」)查詢。