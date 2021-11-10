洗三溫暖？高雄楠梓10月買氣大降 業者：準備重新噴

樂屋網發布最新統計指出，10月中古屋訪客數和預約看屋數相較上月維持平盤，近期一馬當先的高雄市楠梓區，因先前台積電未鬆口證實設廠楠梓，動搖買方信心，10月預約看屋數占全市比例降至14%，大減8個百分點。不過昨(9)日台積電正式對外證實設廠訊息，買氣可能重新噴出。

依據樂屋網站數據顯示，10月的訪客數和預約看屋數，相較上月相差正負僅1個百分點，幾乎是維持一樣的水準，若相較去年同期仍是大幅成長，訪客數年增2成2，預約看屋數則年增5成8，細看區域，主要是新竹縣和高雄市帶頭衝，預約看屋數相較去年皆翻倍成長。

樂屋網指出，新竹縣一直是六都之外的最強買盤，依據內政部統計數據，新竹縣買賣移轉棟數從去年第2季開始，每季移轉皆超過3000戶，有竹科的穩定買盤支撐，加上近期新竹縣市合併升格議題，讓該區房市後市可期。

高雄市延續先前的熱度，同樣表現不俗，但原先受台積電激勵的楠梓區，在10月卻出現頹勢。

樂屋網以站上預約看屋數，統計今年以來高雄市每月熱門行政區，過去長期是鳳山區、三民區互為第一、第二名，楠梓過去多在第三名，今年5、6月，經歷疫情升溫打擊，整體房市疲軟，楠梓區短暫衰退後迅速反彈，在6月一舉超越鳳山區、三民區。

而自8月起，楠梓穩坐排行榜冠軍，9月占比從早期的10%，翻倍成長到22%，但到了10月，楠梓區雖然仍維持第一，但占比已經從22%下降至14%，大減8個百分點。

樂屋網總經理蕭政華指出，台積電於高雄設廠訊息傳出後，高雄房市熱度一夕暴增，但因台積電從未對外證實此訊息，10月中旬的法說會上亦未提及此事，導致部分買方信心開始動搖。

不過昨日最新消息傳出，台積電證實將於高雄市中油高雄煉油廠舊址，設立生產7奈米及28奈米製程的晶圓廠，預計明年開始動工，2024年開始量產，也對原本已經降溫的楠梓房市再添變數；但提醒買方切勿跟風，應考量自身需求，審慎評估後再進入市場。