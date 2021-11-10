台積電高雄設廠 汙染整治如火如荼防二次汙染

台積電確定要在高雄煉油廠設立7奈米、28奈米製程的晶圓廠，預計2022年動工、2024年投入生產，汙染整治工作正積極進行中。附近居民擔心整治造成汙染，要求市府負責。高雄市環保局表示，現階段整治工程執行鋪面破除、地下基礎破碎、汙染土壤分類處理中，累計進度15.53%，已超過預計進度11.64%。

台灣中油高雄煉油總廠於2015年11月1日關廠熄燈，汙染整治場址面積169.5公頃，整治經費268億6300萬元，預計112年12月31日完成，中油已與市府簽訂行政契約，由工務局新工處負責整治工程，採分區整治。台積電設廠需要的區域，約26.7公頃，為優先整治區域。

汙染整治工法包括離場處理、熱脫附、土壤清洗及生物復育、化學氧化等方式，整治期程分三階、六區，分期分區進行整治。台積電使用土地部分的汙染整治，高雄市政府要趕在明年初完成。

楠梓附近民眾擔心，汙染整治工作翻整土壤又會造成空氣汙染。環保局表示，會每天派員進駐工區要求施工廠商，做好整治過程衍生二次污染的防治，在施工現場使用FID與PID等手持式儀器監測現場的濃度，並安排於周界進行監測，以掌握周遭環境品質。

目前環保局於場址周邊設有9組微型感測器、1台移動式空氣品質監測車，另環保署附近有楠梓、仁武、左營等3座空品測站，透過即時空品連續監測，可隨時掌握整治過程是否影響到周邊環境空氣品質，稽查時也針對所陳情事進行現場採樣作業。