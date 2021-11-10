快訊

2021氣候峰會進行中 體育活動也能拯救全球暖化？

台積電高雄設廠 汙染整治如火如荼防二次汙染

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
台積電要在高雄設廠，高雄市府加速高雄煉油廠汙染整治。圖／高雄市府提供
台積電要在高雄設廠，高雄市府加速高雄煉油廠汙染整治。圖／高雄市府提供

台積電確定要在高雄煉油廠設立7奈米、28奈米製程的晶圓廠，預計2022年動工、2024年投入生產，汙染整治工作正積極進行中。附近居民擔心整治造成汙染，要求市府負責。高雄市環保局表示，現階段整治工程執行鋪面破除、地下基礎破碎、汙染土壤分類處理中，累計進度15.53%，已超過預計進度11.64%。

台灣中油高雄煉油總廠於2015年11月1日關廠熄燈，汙染整治場址面積169.5公頃，整治經費268億6300萬元，預計112年12月31日完成，中油已與市府簽訂行政契約，由工務局新工處負責整治工程，採分區整治。台積電設廠需要的區域，約26.7公頃，為優先整治區域。

汙染整治工法包括離場處理、熱脫附、土壤清洗及生物復育、化學氧化等方式，整治期程分三階、六區，分期分區進行整治。台積電使用土地部分的汙染整治，高雄市政府要趕在明年初完成。

楠梓附近民眾擔心，汙染整治工作翻整土壤又會造成空氣汙染。環保局表示，會每天派員進駐工區要求施工廠商，做好整治過程衍生二次污染的防治，在施工現場使用FID與PID等手持式儀器監測現場的濃度，並安排於周界進行監測，以掌握周遭環境品質。

目前環保局於場址周邊設有9組微型感測器、1台移動式空氣品質監測車，另環保署附近有楠梓、仁武、左營等3座空品測站，透過即時空品連續監測，可隨時掌握整治過程是否影響到周邊環境空氣品質，稽查時也針對所陳情事進行現場採樣作業。

台積電 環保 空氣品質

延伸閱讀

台積電設廠效應 高雄資產股盤中強漲

高煉廠整治經費高達300億？ 陳其邁：明年中交地台積電

全球供應鏈長鏈變短鏈 台積電相中高雄設廠

多家外資挺台積電日本設廠 目標價上看1,028元

相關新聞

高煉廠整治經費高達300億？ 陳其邁：明年中交地台積電

台積電宣布在高雄中油煉油廠擴廠，高煉廠的前身是「大日本帝國海軍第六燃料高雄廠」，2015年關廠留下土地與地下水汙染問題，...

台積電來了！ 陳其邁：高雄將成全球最重要半導體聚落

台積電宣布投資高雄，今早高市議會瀰漫歡樂氛圍，議員吳銘賜率先恭喜高雄市民，「感謝市長辛苦爭取」。陳其邁表示，他上任就希望...

台積電為何選高雄楠梓設廠？在地人點出關鍵 地理位置圖曝光

台積電(2330)於昨(9)日拍板宣布，將在高雄設置7奈米及28奈米製程的12吋晶圓廠，並計畫2022年動工、2024年量產。有在地網友便點出台積電最終落腳楠梓這塊地的諸多關鍵。

洗三溫暖？高雄楠梓10月買氣大降 業者：準備重新噴

樂屋網發布最新統計指出，10月中古屋訪客數和預約看屋數相較上月維持平盤，近期一馬當先的高雄市楠梓區，因先前台積電未鬆口證...

台積電高雄設廠 汙染整治如火如荼防二次汙染

台積電確定要在高雄煉油廠設立7奈米、28奈米製程的晶圓廠，預計2022年動工、2024年投入生產，汙染整治工作正積極進行...

台積電秦永沛：樂觀看未來10年 台灣半導體產業

台積電（2330）資深副總秦永沛今（10）日表示，未來半導體產業如同台積電創辦人張忠謀2年前在運動會中所說，「台積電變成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。