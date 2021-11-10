高煉廠整治經費高達300億？ 陳其邁：明年中交地台積電

台積電宣布在高雄中油煉油廠擴廠，高煉廠的前身是「大日本帝國海軍第六燃料高雄廠」，2015年關廠留下土地與地下水汙染問題，中油委託高市府進行整治，整治期程從17年縮短至2年半，議員吳益政關心整治預算是否連300億都不夠。市長陳其邁表示，市府人員進駐中油工地，每天透過報表掌握進度，預計明年中可交地給台積電。

中油設置輕油裂解廠，汙染曾引發當地居民強力抗爭，民國79年行政院前院長郝柏村夜宿後勁後承諾遷廠，中油預估汙染整治要花17年時間。今年5月，市府工務局與中油公司簽訂「針對高雄煉油場區土壤及地下水汙染場址改善工作行政契約書」，染整治範圍169.47公頃，核定經費268.63 億元，預計2023年完成改善。

工務局專案報告指出，汙染整治涵蓋土壤與地下水，土壤整治將採熱脫附、土壤清洗、離地生物復育等工法，地下水整治則採現地化學養化，分成二階段整治區。第一階段整治區預計明年（2022年）2月完成現地土壤整治、明年11月地下水整治，第二階段整治區預計2023年完成。

高市多名議員曾擔憂整治無法如期完工，台積電宣布建廠後，高煉廠整治進度引發關注。今早媒體聯訪時，市長陳其邁表示，市府在高煉廠設置前進指揮所，處長、副處長每天進駐在現場看汙染整治狀況，目前進度有稍微超前，他自己每天都會看報表掌握進度，市府預計明年中會交地給台積電，一切按照計畫進行。