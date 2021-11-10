元山前三季EPS 2.18元 賺贏歷年全年

元山科技（6275）公告2021年前三季暨10月份營運成果，第3季稅後淨利4,959萬元，每股稅後純益（EPS）0.72元；累計前三季合併營收29.50億元，稅後淨利1.5億元，分別年增17%與61%，EPS 2.18元，受惠訂單與出貨狀況穩定，前三季表現賺贏歷年全年獲利。

該公司表示，前三季產品營收結構為汽車電子42%、高階運算系統35%、生活科技系統19%及工業設備與其他4%，毛利率18%維持穩定。

該公司也公布10月合併營收3.2億元，累計前10月合併營收32.73億元，該公司表示，即便受到電子供應鏈缺晶片、出貨缺櫃以及9月下旬起中國大陸能源問題，仍能維持年增18%。

展望2022，元山維持樂觀看法，車用方面維持與歐洲高階大廠穩定合作關係，並與中系客戶共同開發新能源車市場；高階運算系統則受惠電競市場規模持續擴張，元山長期與客戶維持穩定關係，有助集團開拓新的市場布局。

元山指出，集團在2020年因塔崗新廠適時啟用，開拓中國燃油車風扇市場挹注營收獲利，使得營運表現不僅未受covid-19疫情衝擊，反而奠定疫後經濟復甦之基礎，今年開春以來持續受惠車用、高階運算市場快速且不斷成長，其中歐洲高階車款穩定挹注，訂單能見度直達2022上半年，中國除持續擴大燃油車用風扇市場，更與既有客戶密切合作，開發各項新電動車用風扇專案，積極搶攻廣大新能源車相關商機。