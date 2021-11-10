台積電來了！ 陳其邁：高雄將成全球最重要半導體聚落

台積電宣布投資高雄，今早高市議會瀰漫歡樂氛圍，議員吳銘賜率先恭喜高雄市民，「感謝市長辛苦爭取」。陳其邁表示，他上任就希望爭取國際大廠來高雄投資，著手規畫橋頭科學園區與中油高煉廠土地，透過台積電投資，未來台南、高雄將是全球最重要、最有價值的半導體產業聚落。

台積電公司9日決議，將在高雄設立生產7奈米及28奈米製程的晶圓廠，預計2022年動工、2024年開始量產。

高市議會今天持續市政總質詢，針對台積電宣布投資高雄，市議員吳銘賜開場先向市民恭喜。他表示，相信未來台積電會是高雄發展的最大靠山，增加就業機會、高雄經濟起飛。

吳銘賜說，這段時間市長陳其邁受到很多委屈，也有很多人唱衰高雄，請問市長有何想法。陳其邁表示，他希望打造台南跟高雄科技走廊，並有完整半導體產業聚落成科技產業發展重鎮，所以上任後爭取國際大廠來高雄投資，現階段因國際供應鏈重組再加上疫情因素，台灣半導體產業在全球是舉足輕重角色，所以半導體產業才有護國神山之稱。

陳其邁說，他在產業布局裡面，抓準全球產能與供應需求原則，判斷用地會有需求，一方面著手準備橋科、一方面加緊中油高煉廠200多公頃土地（整治），希望從中油高煉廠、楠梓日月光封測大廠、橋科、路科與南科形成半導體S廊帶，一年多來，另有陸續有半導體材料、零組件大廠進駐，再加上昨天台積電決定投資高煉廠7奈米、28奈米特殊製程，相信台南跟高雄未來絕對是全球最重要、最有價值的半導體產業聚落。