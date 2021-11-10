台積電為何選高雄楠梓設廠？在地人點出關鍵 地理位置圖曝光

台積電(2330)於昨(9)日拍板宣布，將在高雄設置7奈米及28奈米製程的12吋晶圓廠，並計畫2022年動工、2024年量產。有在地網友便點出台積電最終落腳楠梓這塊地的諸多關鍵。

護國神山台積電前進高雄投資案確定後，原楠梓中油高雄煉油廠舊址，有望搖身一變成為六座晶圓廠。有業界人士表示，台積電進駐高雄，肯定會帶動當地經濟。但南部招工、招人相對不易，可能免不了與周遭大廠來一場搶工人、也搶人才的大戰。

台積電將進駐中油高煉廠舊址設廠投資。記者劉學聖／攝影

台積電確定於高雄設廠後，不少網友紛紛直呼「高雄真的發大財」、「起飛囉」、「高雄房地產正式開始狂奔時代」，不過也有網友哀傷表示「我不用買房囉」、「炒房成功」。

對比今年10月14日台積電舉辦法說會時，總裁魏哲家宣布赴日設廠，卻沒有提到高雄設廠，讓許多網友熱議。更有人稱「台灣就缺水又缺電」不利半導體業發展，相較日本政府補助一半，「不出走才奇怪」。

如今台積電終於宣布進駐高雄，有在地網友表示「說是楠梓但其實就在左營楠梓交界，路跨過去就左營了」。並解釋這塊地的優點在於距離精華區5~10分鐘、有自給供水的水源、不會淹水，且高鐵交流道都在附近還有捷運可以直達，諸多原因吸引台積電進駐。