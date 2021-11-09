光洋科無懼台鋼搶經營權 台積等友軍在集結中

光洋科（1785）是台積電（2330）在衝刺先進製程中的重要靶材供應商，這次光洋科與台鋼間爆發經營權之爭，也首次讓大客戶台積電高度關切。馬堅勇今日舉辦記者會回擊台鋼盟，並自信地說，過去兩天，台積相關部門已經動起來，德不孤必有鄰。

馬堅勇透漏，底下客戶包含2個重要的半導體廠、2個重要的封裝廠、1個三五族半導體的全球領先廠、2個凸塊廠、2個封裝廠，均非常關切光洋科的經營權之爭，且這些半導體夥伴正在集結中，不是為了光洋科，而是為了半導體產業及循環經濟。

主因為這些半導體廠的靶材，過去都由歐、日廠商提供，其中歐、日各兩間，都是2、3百年的企業，而光洋科僅有43歲，馬堅勇說，達到現在的成就不是10年就有辦法達成的，這背後是40年累積的研發成果。

為了進入台積電的供應鏈，馬堅勇指出，光洋科走了11年，從一開始技術不達標，到2017才逐漸跟上腳步，到現在台積電進軍3奈米是一個指標關卡，其中晶圓先進製程中最重要材料的靶材，必須落實本土化，脫離國外廠商箝制。他表示，光洋科在3奈米走了1年半，在銅與其他貴金屬的循環經濟中，整個加起來走了4年。他反問台鋼盟，有技術、有團隊、有客戶嗎？為了一己之私就想併吞光洋科，打擊台灣在材料界達到的成果。

至於要如何面對經營權之爭，馬堅勇說現階段一切營運照舊，團隊會先把工作做好，達到每一個階段的目標，否則難以跟客戶交代，會持續交出成績單，證明公司在關鍵領域的不可取代性。公司不會大量買進自家股票以捍衛經營權，但是有來自全台的友軍集結與幫助。

至於先前王炯棻對於環科土地的爭議，馬堅勇也回應，均為子虛烏有，柳營環科廠三期土地活化案，經光洋科公司107年11月9日董事會決議通過授權董事長代表公司全權處理，與新創環保之交易均依法處理。8日新創的母公司森鉅科技（8942）也駁斥台鋼盟說法，將聯合提告求償。