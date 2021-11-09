快訊

調查結果出爐！我基金會轉租清大空間給陸方 將遭裁罰

台積電高雄設廠 2022年動工

光洋科無懼台鋼搶經營權 台積等友軍在集結中

經濟日報 / 記者張剛瑋／即時報導
光洋科9日緊急召開記者會向外界說明公司近況，由左至右分別為光洋科財務長陳澤輝、董事長馬堅勇、總經理黃啟峰。記者張剛瑋／攝影
光洋科9日緊急召開記者會向外界說明公司近況，由左至右分別為光洋科財務長陳澤輝、董事長馬堅勇、總經理黃啟峰。記者張剛瑋／攝影

光洋科（1785）是台積電（2330）在衝刺先進製程中的重要靶材供應商，這次光洋科與台鋼間爆發經營權之爭，也首次讓大客戶台積電高度關切。馬堅勇今日舉辦記者會回擊台鋼盟，並自信地說，過去兩天，台積相關部門已經動起來，德不孤必有鄰。

馬堅勇透漏，底下客戶包含2個重要的半導體廠、2個重要的封裝廠、1個三五族半導體的全球領先廠、2個凸塊廠、2個封裝廠，均非常關切光洋科的經營權之爭，且這些半導體夥伴正在集結中，不是為了光洋科，而是為了半導體產業及循環經濟。

主因為這些半導體廠的靶材，過去都由歐、日廠商提供，其中歐、日各兩間，都是2、3百年的企業，而光洋科僅有43歲，馬堅勇說，達到現在的成就不是10年就有辦法達成的，這背後是40年累積的研發成果。

為了進入台積電的供應鏈，馬堅勇指出，光洋科走了11年，從一開始技術不達標，到2017才逐漸跟上腳步，到現在台積電進軍3奈米是一個指標關卡，其中晶圓先進製程中最重要材料的靶材，必須落實本土化，脫離國外廠商箝制。他表示，光洋科在3奈米走了1年半，在銅與其他貴金屬的循環經濟中，整個加起來走了4年。他反問台鋼盟，有技術、有團隊、有客戶嗎？為了一己之私就想併吞光洋科，打擊台灣在材料界達到的成果。

至於要如何面對經營權之爭，馬堅勇說現階段一切營運照舊，團隊會先把工作做好，達到每一個階段的目標，否則難以跟客戶交代，會持續交出成績單，證明公司在關鍵領域的不可取代性。公司不會大量買進自家股票以捍衛經營權，但是有來自全台的友軍集結與幫助。

至於先前王炯棻對於環科土地的爭議，馬堅勇也回應，均為子虛烏有，柳營環科廠三期土地活化案，經光洋科公司107年11月9日董事會決議通過授權董事長代表公司全權處理，與新創環保之交易均依法處理。8日新創的母公司森鉅科技（8942）也駁斥台鋼盟說法，將聯合提告求償。

光洋科 台積電 半導體

延伸閱讀

台積電積極擴產 通過2394億元資本預算

光洋科爆經營權之爭 馬堅勇：追究王炯棻法律責任

2022年新iPhone處理器 傳採用台積電N4P製程

新思擴大與台積電策略合作 擴展3D系統整合解決方案

相關新聞

台積電高雄設廠 2022年動工

各界關注高雄投資案，台積電（2330）今（9）日回應指出，因應市場需求，台積電公司今已決議將於高雄設立生產7奈米及28奈...

台積電拍板合資Sony日本設廠 資本支出70億美元

台積電（2330）今（9）日召開董事會，會後與索尼半導體解決方案公司（Sony Semiconductor Soluti...

台積電積極擴產 通過2394億元資本預算

台積電董事會今天核准90億3644萬美元資本預算（折合新台幣約2394億6484萬元），將用於建置及升級先進製程、成熟和...

陳其邁使盡洪荒之力 終盼到台積電宣布投資高雄

台積電投資設廠是近來高雄最熱話題，台積電遲未鬆口，一度傳還有變數，今天台積電董事會決議，將在高雄設立7奈米及28奈米製程...

鞏固半導體！繼英特爾後 我國成功開發SOT-MRAM記憶體

科技部國家實驗研究院今（9）日宣布，國研院半導體中心攜手清大、台大、工研院，成功研發出更快、更省電的新型態「自旋軌道力矩...

2022年新iPhone處理器 傳採用台積電N4P製程

集微網消息，據業內消息人士透露，台積電正按計劃在2022年下半年將3nm製程技術（N3）投入量產，並在明年繼續看到其5nm製程產能得到充分利用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。