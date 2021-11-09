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迎接元宇宙 文策院、宏碁將成科文双融股東

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
「双融域AMBI SPACE ONE」今日在正式開幕啟用。圖／双融域提供
「双融域AMBI SPACE ONE」今日在正式開幕啟用。圖／双融域提供

科文双融集團旗下「双融域AMBI SPACE ONE」9日正式開幕，科文双融董事長施振榮今（9）日表示，藉由與合作夥伴攜手打造全台首創的全沉浸式數位展演場域，投資金額超過1億元，將成為實現東方矽文明的王道平台。且在政府與民間攜手力挺文創產業，推動文化與科技整合下，文策院與宏碁（2353）都將成為科文双融新股東。

為推動台灣文化內容與科技的跨域創新，以及藝文數位展演的產業化，經過一年多的策劃，位於台北101大樓五樓，全台首創的5G+4K全沉浸數位展演平台「双融域AMBI SPACE ONE」於今日11月9日正式啟用。

開幕典禮中，文化部李永得部長、台達電（2308）鄭崇華創辦人、公廣集團陳郁秀董事長、文策院丁曉菁董事長、台北101張學舜董事長、宏碁董事長陳俊聖、北流董事長黃韻玲等藝文界、科技界及學術界貴賓齊聚，將一同見證台灣5G+4K數位沉浸體驗的新里程碑。

施振榮表示，科文双融是國內第一家以文化科技為核心業務的協力加速器+整合顧問+種子投資公司。「双融域AMBI SPACE ONE」的啟用對於以社會企業自許的科文双融來說，是一種理念的實踐，不僅可以驅動台灣藝文數位展演的產業化，更期能成為人才培育與新創試煉的實驗場域。

而双融域的啟動營運也將引領科文双融邁入另一個新的里程碑，科文双融即將於本月增資一億元，未來將加速數位IP的投資，並規劃成立「双融技」公司，以系統整合方式複製數位場域，並期望能推動「双融金」，引領更多跨界的資金投入文化科技產業，迎接元宇宙時代的來臨。

双融域座落於台灣最具國際級指標性的台北101大樓，由台達電提供43台最高一萬一千流明的投影設備，打造牆面64K & 地面24K的沉浸式投影空間；中華電信（2412）建置5G企業專網、MEC邊緣運算系統與移動式CPE，提供高速率、低延遲、大連結、高品質的網路服務。

智聯服務（6751）與宏碁資訊負責強大伺服器運算能力，以及圖像擷取運算，系統整合最新的軟硬體工具及智能環控系統。 穩立企業建置專業音響系統，沉浸空間以16支全頻喇叭搭配4支超低音喇叭，創造16.4聲道，營造身歷其境效果。科文双融並將與文化科技團隊合作共創，打造5G沉浸展演的應用服務平台，期能為台灣的文化內容開創嶄新的展演模式。

5G 台達電

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