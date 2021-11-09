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新興科技商機 安永：73%企業擬在三年內投資5G

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

安永聯合會計師事務所今（９）日發布「2021年安永重塑行業未來調查」，調查顯示，65%受訪者認為，新興科技將對自身從疫情中復甦發揮關鍵作用，不過大多數企業仍維持謹慎部署，目前只有17%企業已投資5G，另有73%企業，則是計畫在三年內投資5G。

這份調查是在今年2月至3月間進行，向1,012家全球企業進行線上調查，調查對象主要為科技業、消費產業及能源產業等三大產業。

安永指出，在這次調查中，64%受訪企業表示，他們正在努力尋找合適供應商，來滿足未來的5G策略，受訪企業在選擇5G供應商時，考量供應商的優先順序，依序會是技術優勢、業務成果，乃至於端到端解決方案等。

若要推動數位轉型，要找哪些專家幫忙？報告發現，65%受訪者認為應用程式／平台供應商是數位轉型專家；51%受訪者相信IT服務商；僅18%受訪者認為電信營運商是數位化轉型專家，隨著企業加速運用5G技術來推動轉型，期待電信營運商也能提高相關能力。

安永財務諮詢執行總監吳培源表示，企業知道5G、物聯網和其他新興技術的重要性，但供應商之間的能力差距是個問題，台灣主要的電信營運商，皆已持續部署5G網路，但是5G產業環境尚不夠成熟，電信營運商仍有待探索新的生態系統定位，並且針對自身的特色強項，結盟不同的廠商、發展不同的策略走向。」

吳培源表示，5G目前應用較多在媒體和娛樂產業，如使用AR/VR技術、遊戲串流，或在體育活動、演唱會等娛樂活動中，但相關技術更可應用在醫療保健、製造、汽車、媒體娛樂等不同的產業，醫療保健目前是最大的潛在市場，其次是製造業、能源和公用事業以及汽車業等。

5G 安永

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