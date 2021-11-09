安力前三季每股賺3.77元 Q4展望樂觀

散熱模組供應商安力-KY（5223）於今(9)日公告財報與10月營運成果，今年前三季營收為16.14億元，稅後淨利1.66億元，年增減率分別為+12.5%、-17%，每股稅後盈餘3.77元，獲利雖低於去年同期，卻優於法人預期。安力指出，今年因原物料成本上漲、中國大陸限電政策、供應鏈缺貨狀況，法人原預期營運可能受到影響，惟因安力-KY在配合限電政策下，日夜/平假日人力調節得宜；另外重慶巨昊廠，因位處非加強限電區域，配合集團訂單調高生產量能。

另外，安力10月營收1.93億元，前十月累計營收為18.07億元，年增減率分別為-1%、+10.9%。安力位於昆山的廠房於9月下旬開始受到中國大陸限電政策影響，而10月份受影響天數約為10個工作天(皆改為夜間生產)，營收較去年同期卻僅略減1%，可見今年第4季仍為散熱產品旺季。

分析10月產品營收成長類別，伺服器營收已高達約8,200萬元，佔整體營收高達約4.6%；去年同期伺服器散熱零件營收幾乎為零，今年伺服器散熱零件布局已看出成效。至於新應用產品方面，家用遊戲機仍維持高度成長，營收已高達1.72億元，佔整體營收約9.6%。

此外，美系電腦大廠推出採用自家晶片的新世代高階筆電，新產品上市後，市場反饋對於其高效能表現相當驚艷，換機潮持續發酵，預計將可帶動安力營收獲利。