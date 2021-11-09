宏碁、文策院 將投資科文双融集團

科文双融集團旗下「双融域AMBI SPACE ONE」今（9）日正式開幕，科文双融董事長兼宏碁（2353）集團創辦人施振榮表示，藉由與合作夥伴攜手打造全台首創的全沉浸式數位展演場域，投資金額超過1億元，將成為實現東方矽文明的王道平台。且在政府與民間攜手力挺文創產業，推動文化與科技整合下，文策院與宏碁都將成為科文双融新股東。

為推動台灣文化內容與科技的跨域創新，以及藝文數位展演的產業化，經過一年多的策劃，位於台北101大樓五樓，全台首創的5G+4K全沉浸數位展演平台「双融域AMBI SPACE ONE」於今日11月9日正式啟用。

開幕典禮中，文化部李永得部長、台達電鄭崇華創辦人、公廣集團陳郁秀董事長、文策院丁曉菁董事長、台北101張學舜董事長、北流董事長黃韻玲等藝文界、科技界及學術界貴賓齊聚，將一同見證台灣5G+4K數位沉浸體驗的新里程碑。

施振榮表示，科文双融是國內第一家以文化科技為核心業務的協力加速器+整合顧問+種子投資公司。「双融域AMBI SPACE ONE」的啟用對於以社會企業自許的科文双融來說，是一種理念的實踐，不僅可以驅動台灣藝文數位展演的產業化，更期能成為人才培育與新創試煉的實驗場域。

而双融域的啟動營運也將引領科文双融邁入另一個新的里程碑，科文双融即將於本月增資一億元，未來將加速數位IP的投資，並規劃成立「双融技」公司，以系統整合方式複製數位場域，並期望能推動「双融金」，引領更多跨界的資金投入文化科技產業，迎接元宇宙時代的來臨。