邑昇前三季淨利1.26億 每股賺3.24元

邑昇實業（5291）今日董事會後公告2021年第三季財務報告，第三季合併營收4.03億元，稅後淨利4,487萬元，每股稅後純益（EPS）達1.14元；累計前三季合併營收11.68億元，稅後淨利12,585萬元，每股稅後純益達3.24元。

邑昇實業指出，由於大環境缺料、缺櫃問題，影響實際生產出貨時程，然兩大事業訂單穩定且掌握度高，仍樂觀產業升級以及戶外運動的市場規模提升挹注未來營運成長。

邑昇實業表示，第三季兩大事業營收占比分別為：PCB 7成、LED自行車燈3成。在PCB事業方面，今年上半年起銅價高漲，邑昇已完成將增加成本部份轉嫁予下游客戶，目前電子供應鏈面臨長短料問題，下游客戶對晶片到貨時程的掌握度低，連帶影響PCB的拉貨動能，然而電子產業仍走在產業升級的道路上，邑昇主要經營工控、工業電腦等高階領域，其產品特性為少量多樣客制化，邑昇在該領域深耕多年，客戶黏著度高，訂單穩定，僅會遞延挹注未來營運。

在LED自行車燈事業訂單亦持續穩定，惟全球缺櫃以及IC缺料問題仍難解，影響實際生產出貨、認列營收時程，然從訂單及客戶需求來看，歐美戶外運動市場仍不斷擴大，邑昇同時亦投入研發心力在強化產品方面，以期提高性能與附加價值，打入更高規格的消費市場。

邑昇實業指出，未來維持審慎樂觀看法。邑昇實業並於今日同步公告10月營收為1.39億元，主要受惠訂單遞延挹注，分別較去年與上月成長14.86%與10.30%，累計前10月營收為13.07億元，亦維持年增雙位數成長走勢。

邑昇實業表示，未來除PCB產業升級以及LED自行車燈市場規模仍維持穩定成長外，以自有品牌「Dosun」推出e-bike電動自行車產品，在11月份起陸續交車貢獻營收，並已進入第三批改款研發階段，為明年度前進歐美市場做準備。