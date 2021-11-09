璟德前3季賺贏去年全年 每股純益13.29元

高頻整合元件及模組設計製造公司璟德（3152）公布前3季獲利稅後純益9.17億元，年增57.8%，每股稅後純益大賺13.29元，營收跟獲利都創歷史同期新高，且賺贏去年全年每股稅後純益12.02元。

璟德第3季受到客戶因長短料影響，拉貨不如預期，第3季營收7.38億元，年增33%，為高檔水準，但較第2季歷史新高，季減13.5%，單季毛利率58.88%，低於第2季的61.9%，但高於去年同期57.96%，單季稅後純益2.84元，年增40.6%，季減18.6%，每股稅後純益4.11元，創歷史次高。

璟德累計前3季營收23.35億元，年增50%，已經超過去年全年21.9億元水準，毛利率60.52%，高於去年同期58.65%，稅後純益9.17億元，年增57.8%，也超過去年全年稅後純益8.3億元水準，每股稅後純益13.29元，賺贏去年全年12.02元，創歷史新高。

科技業近年面臨供應鏈長短料的狀況非常嚴重，多數廠商即使手上有訂單，但因為缺乏IC也無法出貨，加上帳上庫存水位高，所以陸續降低其他關鍵零組件的存貨，而璟德客戶最近因為調整庫存，拉貨不如預期，也影響璟德單月營收表現。