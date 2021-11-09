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影／全沉浸數位展演平台「双融域AMBI SPACE ONE」開幕

攝影中心 / 記者林俊良/即時報導
「双融域」，由台達電提供43台最高一萬一千流明的投影設備，打造牆面64K地面24K的沉浸式投影空間。記者林俊良／攝影
「双融域」，由台達電提供43台最高一萬一千流明的投影設備，打造牆面64K地面24K的沉浸式投影空間。記者林俊良／攝影

「双融域AMBI SPACE ONE」今天開幕，科文双融董事長施振榮、副董事長陳立恒、文化部部長李永得、台達電子創辦人鄭崇華、公廣集團董事長陳郁秀、文化內容策進院董事長丁曉菁、 台北101董事長張學舜等人出席揭幕。

元宇宙話題正燒，宏碁創辦人施振榮與法藍瓷創辦人陳立恒，推動台灣文化內容與科技的跨域創新，以及藝文數位展演的產業化，經過一年多的規劃，於台北101大樓5樓首創5G+4K全沉浸數位展演平台「双融域」，由台達電提供43台最高一萬一千流明的投影設備，打造牆面64K地面24K的沉浸式投影空間。

今年雖受疫情衝擊，但「双融域」的建置沒有停下腳步，邀請包括世大運形象影片勇奪紅點大獎的團隊，操刀製作光影動態體驗秀、公共電視影像展現陳澄波以及郭雪湖等藝術家的精彩作品。另外，也首創台灣傳統戲曲轉譯成數位沉浸展演的表演案例。開幕後，將持續帶來一連串的精彩內容。

「双融域AMBI SPACE ONE」今天開幕，科文双融董事長宏碁創辦人施振榮出席揭幕。記者林俊良／攝影
「双融域AMBI SPACE ONE」今天開幕，科文双融董事長宏碁創辦人施振榮出席揭幕。記者林俊良／攝影
「双融域AMBI SPACE ONE」今天開幕，文化內容策進院董事長丁曉菁（右起）、台北101董事長張學舜、台達電子創辦人鄭崇華、文化部長李永得、科文双融董事長施振榮、公廣集團董事長陳郁秀、科文双融副董事長陳立恒等人出席揭幕。記者林俊良／攝影
「双融域AMBI SPACE ONE」今天開幕，文化內容策進院董事長丁曉菁（右起）、台北101董事長張學舜、台達電子創辦人鄭崇華、文化部長李永得、科文双融董事長施振榮、公廣集團董事長陳郁秀、科文双融副董事長陳立恒等人出席揭幕。記者林俊良／攝影
宏碁創辦人施振榮（左）與法藍瓷創辦人陳立恒（右），推動台灣文化內容與科技的跨域創新，以及藝文數位展演的產業化，經過一年多的規劃，於台北101大樓5樓首創5G+4K全沉浸數位展演平台「双融域」。記者林俊良／攝影
宏碁創辦人施振榮（左）與法藍瓷創辦人陳立恒（右），推動台灣文化內容與科技的跨域創新，以及藝文數位展演的產業化，經過一年多的規劃，於台北101大樓5樓首創5G+4K全沉浸數位展演平台「双融域」。記者林俊良／攝影
台北101大樓5樓首創5G+4K全沉浸數位展演平台「双融域」，由台達電提供43台最高一萬一千流明的投影設備，打造牆面64K地面24K的沉浸式投影空間。記者林俊良／攝影
台北101大樓5樓首創5G+4K全沉浸數位展演平台「双融域」，由台達電提供43台最高一萬一千流明的投影設備，打造牆面64K地面24K的沉浸式投影空間。記者林俊良／攝影
「双融域AMBI SPACE ONE」今天開幕，文化內容策進院董事長丁曉菁（右起）、台北101董事長張學舜、台達電子創辦人鄭崇華、文化部長李永得、科文双融董事長施振榮、公廣集團董事長陳郁秀、科文双融副董事長陳立恒等人出席揭幕。記者林俊良／攝影
「双融域AMBI SPACE ONE」今天開幕，文化內容策進院董事長丁曉菁（右起）、台北101董事長張學舜、台達電子創辦人鄭崇華、文化部長李永得、科文双融董事長施振榮、公廣集團董事長陳郁秀、科文双融副董事長陳立恒等人出席揭幕。記者林俊良／攝影
「双融域」，由台達電提供43台最高一萬一千流明的投影設備，打造牆面64K地面24K的沉浸式投影空間。記者林俊良／攝影
「双融域」，由台達電提供43台最高一萬一千流明的投影設備，打造牆面64K地面24K的沉浸式投影空間。記者林俊良／攝影

台達電 施振榮

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