2022年新iPhone處理器 傳採用台積電N4P製程

集微網消息，據業內消息人士透露，台積電正按計劃在2022年下半年將3nm製程技術（N3）投入量產，並在明年繼續看到其5nm製程產能得到充分利用。

據《電子時報》報導，台積電預計將使用其5nm製程性能增強版——N4P製程，爲蘋果量產其2022年新iPhone系列定制處理器，不過也並不排除會採用N3製程。蘋果新Mac和iPad晶片也將採用台積電N3製程。

消息人士指出，台積電N3製程將有兩種版本，增強版N3E計劃於2023年下半年批量生產。蘋果以外，英偉達將是台積電N3製程的另一個主要客戶，並且還將爲其下一代GPU系列曏台積電5nm製程下主要訂單。

該人士進一步表示，台積電由N4和N4P組成的5nm製程系列仍將是其明年代工銷售增長的最大推動力，同時也是毛利增長的推動力。