中光電10月營收47.28億元 月減3.3%、年增23.5%
中光電（5371）今（9）日公告今年10月合併營收47.28億元，受到工作天數減少以及季底基期較高影響，月減3.3%，年增23.5%。累計今年前十個月合併營收394.46億元，年增13.4%。
10月工作天數減少以及部分物料供應吃緊影響，影像產品出貨量約6.3萬多台，月減27%，年增2%；合併營收9.54億元，較月減16%，年增2%。10月由於高端工程機種出貨成長，帶動ASP月增14%。累計今年前十個月影像產品出貨量約68.7萬多台，營收103.19億元，分別較去年同期成長10%及17%。預估影像產品11月在各產品線出貨全面上揚下，整體出貨量將成長二成以上。
受到10月長假影響，節能產品合併營收約27.67億元，月減5%，年大增43%。其中，大尺寸TV/PID營收約為6.81億元月，月減23%，主要因9月基期較高所致； Monitor產品營收則約4.42億元，月減6%；NB機種營收則月增5%達14.73億元；Tablet機種營收0.72億元，月增50%。
10月節能產品整體出貨量約603.4萬片/台，月減4%，年大增44%。累計今年前十個月節能產品營收211.71億元，出貨量達4,928萬片/台，分別較去年同期成長15%及32%，主要受惠於宅經濟與教育需求帶動TV/PID及NB機種出貨成長。展望11月，大尺寸TV/PID出貨回溫，Monitor及NB機種需求則漸入淡季，因此預估節能產品11月合併出貨量，將較10月略為下滑。
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