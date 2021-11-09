台數科攜手瑪帛科技 布局遠距學習

台數科集團宣布與台中在地新創瑪帛科技聯手佈局遠距學習，11月起推出服務，讓台數科（6464）機上盒用戶可以搶先透過熟悉的電視來進行線上學習，是台灣首家推出電視線上學習的有線電視業者。

台數科表示，新冠疫情促使人們學習線上視訊功能，轉型移動至網路世界交流。不過對於長輩來說，要透過手機或電腦操作視訊，在線上聊天、上課，實在具有相當的門檻，長輩平時常去的公園、里民中心已經禁止集會，辦理各式課程的社區據點也停止服務，若長時間整天關在家裡又不擅長使用網路科技，將大幅降低與外界互動的機會。如何妥善維持居家長輩的身心健康將成為重要任務。

因此台數科與瑪帛科技共同討論，從以前合作電視電話的經驗延伸，推出專為居家長輩設計的「MABOW CLUB 遠距學習」，並首先在台數科機上盒上架。

台術科表示，「MABOW CLUB 遠距學習」邀請各界專業人士開設多種實用又貼近生活的課程，例如由曾任警察交通小隊長的黃錦湧老師帶來防詐騙與生活安全課，希望讓長輩瞭解常見詐騙手法以避免被騙；曾任台中防疫記者會手語翻譯的林琬穎老師，帶領長輩從生活化的溝通用語學起，學習新事物，有助增強記憶力。另外也有繪畫、懷舊老歌演唱、手工藝等不同主題課程，每月更新課表。

此外，台數科指出，「MABOW CLUB 遠距學習」提供手機版APP搭配使用，子女可透過手機 APP 幫忙報名適合長輩的課程，接收長輩課程參與記錄，將在家使用電視的長輩與出外工作的子女串連起來。