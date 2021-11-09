華碩10月營收月減19.7% 法說會明日登場
PC品牌大廠華碩（2357）今（9）日公布10月營收，受零組件缺料，及9月業績基期較高影響，單月營收下滑19.7%、但年增13.6%，華碩將於明（10）日舉辦線上法說會，說明第3季營運結果及第4季營運展望。
華碩公布10月集團營收為449.88億元，月減19.7%、年增13.6%；10月品牌營收為417億，年增14%；累計今年前十個月集團營收為4,283.23億元，年增29.8%。
展望下半年，華碩先前預估，第4季訂單能見度高，惟零組件缺貨仍有20%至30%缺口，緊俏狀況會到今年底。
華碩近期動作不斷，隨著英特爾第12代Alder Lake新產品線亮相，華碩旗下電競品牌ROG也舉行《Break All Limits》全球線上發表會，推出支援新CPU的一系列電競新品，最新次世代Intel Z690主機板，台灣市場本月初正式開賣。
此外，華碩強攻二合一筆電市場，近期也發表全球首款13.3吋可拆式Windows 11 OLED平板電腦，將於12月在美國上市。
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