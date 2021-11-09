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威剛前3季獲利22.57億元 超越歷年全年表現

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體模組威剛科技（3260）今（9）日通過2021年前3季合併財務報表，稅後純益達22.57億元，已超越歷年年度獲利，以加權平均股數2.43億股計算，每股純益9.03元，展望後市，公司預期DRAM在短期修正後，明年第2季以後，沒有供過於求的問題。

威剛表示，受惠記憶體價格走勢強勁及營運管理效益，今年前3季營收年增25.89%達294億元，為歷史同期次高；平均毛利率維持高檔水準達16%，不僅營業利益年成長35.83%至21.27億元，稅後純益22.57億元與歸屬母公司淨利21.94億元也雙雙較去年同期放大逾1倍。以加權平均股數2.43億股計算，公司今年前3季每股淨利為9.03元。

威剛指出，在零組件缺貨與全球能源問題干擾下，威剛第3季業績仍保持穩健的水準，毛利率雖受到DRAM現貨價格下跌影響，但公司預期隨著第4季現貨價格轉趨穩定，本季毛利率將可望進一步回升；威剛第3季營收達96.84億元，營業利益為3.73億元，年增14.35%，歸屬母公司業主淨利為3,514萬元，以第3季加權平均股數2.52億股計算，每股稅後淨利0.14元。

展望記憶體市況，威剛認為目前上游庫存狀況相當穩定健康，預期第4季的DRAM價格跌幅有限，加上明年DDR5開始進入量產與製程微縮難度提升，且同容量的DDR5晶粒較DDR4更大，對晶圓的消耗量也會增加，因此短期內DRAM供給將不會有明顯增長。

隨著明年第一季半導體產業供需失衡的情況逐步改善、搭載Win 11與新款處理器的PC產品接續推出，加上伺服器、5G、AIOT、車電、電競等應用增加，以及VR/AR、元宇宙的需求興起，公司看好DRAM需求將再重回成長軌道，開啟新一波備貨動能。

NAND Flash方面，隨著上游單位成本改善，5G智慧手機、SSD朝高容量升級已成趨勢，可望帶動市場需求躍升。面對各項記憶體產品新趨勢，不論是電競或工控DDR5記憶體模組，亦或高容量、高速度的PCIe 4.0 SSD，威剛都已提前完成產品布局，包括XPG LANCER系列DDR5電競記憶體模組、GAMMIX S70 BLADE SSD，隨時能接續市場需求興起，全力滿足客戶多元化需求。

記憶體模組 威剛

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