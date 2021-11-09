華碩10月營收 近6年來同期新高

人類之所以成爲地球主宰，就在於人類能創造並相信「虛構的故事」。在尤瓦爾﹒赫拉利《人類簡史》的這一觀點，在國家、法律、宗教、貨幣等的成功敘事得到了印證，而在21世紀20年代初這樣的敘事指向了「元宇宙」。

2021-11-09 15:27