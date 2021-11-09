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華碩10月營收 近6年來同期新高

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

華碩（2357）今（9）日公布10月集團營收為450億元，年增14%，但相比於九月高峰下滑19.7%，10月品牌營收為417億元，年增14%，為近6年以來同期新高。華碩將於明日舉辦線上法說會，說明第三季營運結果及第四季營運展望。

累計華碩前十月營收為4,283億元，年增近三成。華碩明日法說會將由共同執行長許先越、胡書賓主持，屆時對於明年看法將為市場關注熱點。

無獨有偶，宏碁昨日也公布10月份單月合併營收為280.09億元，創七年同期新高，年增9.8%；累積前十月合併營收為2,604.77億元，亦創七年同期新高，年增18.4%。

宏碁表示，十月營運表現亮點包括電競事業營收年增20.2%、桌上型電腦營收年增54.5%、筆記型電腦營收年增4.8%，以及顯示器營收年增4.7%。

營收 華碩

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